Sur les micros de Radio Mitre, l’arrière de Boca Juniors Julio Buffarini il a révélé son rêve dans le tiroir du footballeur: “Mon rêve est de prendre ma retraite avec le maillot de Talleres et de le faire à un bon niveau. J’ai parlé à Javier Pastore ces jours-ci, lui demandant comment il allait et je lui ai dit que je voulais retourner avec lui C’est un beau but. »Les deux ont en fait effectué leurs premiers coups de pied dans le monde du football avec le maillot de l’équipe de Cordoue.