Le rêve du Real Madrid de Paul Pogba en lambeaux alors que les alternatives s’alignent

Le rêve de Paul Pogba au Real Madrid semble de moins en moins probable alors que les Espagnols se tournent vers les milieux alternatifs.

C’est un secret mal gardé depuis un certain temps que le milieu de terrain de Manchester United est mécontent d’Old Trafford et veut déménager au Bernabeu, où il rejoindrait son compatriote et ami Zinedine Zidane, entraîneur-chef de l’équipe espagnole.

Le Real aurait fait une offre de 40 millions de livres sterling plus James Rodriguez pour Pogba l’été dernier, un accord que United a rejeté d’emblée.

Le prix demandé par les Red Devils aurait été compris entre 150 et 180 millions de livres sterling, mais il est largement reconnu que c’est bien au-dessus de la valeur réelle du Français. La crise des coronavirus affectant encore plus les finances du football, Transfermarkt rapporte désormais que la valeur marchande de Pogba n’est que de 69 millions de livres sterling.

Bien qu’il y ait eu des rapports selon lesquels United serait disposé à assouplir sa position par rapport à son chiffre initial, les deux parties restent des pôles séparés dans leurs évaluations. Il y a aussi la question des revendications salariales du Français. AS affirme que “ le salaire de Pogba est considéré comme l’un des aspects négatifs de tout accord potentiel et le fait de progresser sur son salaire actuel le verrait passer en haut de la liste des gros revenus du club, dépassant à la fois Ramos et Bale qui empochent actuellement 14,5 millions euro par saison. »

Dans l’ensemble, il semblerait que los Merengues aient renoncé à la poursuite et alignent des alternatives à l’homme de 27 ans.

Le nom principal dans le cadre semble maintenant être Eduardo Camavinga de Rennes, qui a également été lié aux Red Devils. Le joueur de 17 ans est sans doute le meilleur joueur du monde dans son groupe d’âge et bien qu’il soit plus un milieu de terrain défensif que Pogba, il pourrait représenter un bien meilleur rapport qualité / prix pour los Blancos à environ 43 millions de livres sterling.

AS rapporte que “Camavinga est un autre joueur admiré par Zidane et l’entraîneur voit le joueur de 17 ans comme un joueur destiné à laisser sa marque dans le jeu à l’avenir.”

“Une conversation entre Zidane et l’entourage du footballeur suffirait à Camavinga pour donner la priorité à Madrid.”

«La signature de Camavinga est considérée comme faisable et appropriée.»

“Camavinga aspire à être le nouveau Pogba.”

Une autre option envisagée est Fabian Ruiz de Napoli. AS note que “Fabián est le candidat qui a le soutien de la hiérarchie du Real Madrid car ils voient l’Espagnol comme le successeur parfait d’Isco, et que son passage en Serie A avec Napoli a amélioré son jeu tous azimuts.”

Donny Van de Beek de l’Ajax attend également dans les coulisses et il a été signalé qu’un accord pour un déménagement estival avait été mis en place en janvier – bien que ceux-ci aient été minimisés par le joueur lui-même.

Il y a aussi Martin Odegaard à considérer. Le Norvégien reviendra au Bernabeu cet été après une impressionnante saison de prêts à la Real Sociedad et ajoutera une autre dimension à un milieu de terrain qui a déjà vu Federico Valverde exceller ce mandat et convaincre Zidane qu’il mérite une place dans la formation de départ.

