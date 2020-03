Le & # 039; rêve espagnol & # 039; est terminé: les joueurs qui quitteraient le Real Madrid

Ligue d’Espagne



Le “ rêve espagnol ” est terminé: les joueurs qui quitteraient le Real Madrid





Miguel Machado





26 mars 2020 18 h 32

Avec James Rodríguez à la barre, l’équipe blanche espère ajouter des millions à la vente de footballeurs.

Le Real Madrid, comme d’habitude, cherche à ajouter des footballeurs à sa masse salariale et à tirer le meilleur parti du marché pour continuer à écrire l’histoire dans le monde du football. Cela étant, vous devez également laisser certains joueurs vous laisser un revenu pour les transferts.

Selon ‘Mundo Deportivo’, il y aurait une liste d’athlètes au Real Madrid qui quitteront l’équipe et seront vendus après la fin de cette saison. Comme prévu, James Rodríguez en fait partie.

Les médias espagnols mentionnent que le 30 juin, James sera rejoint par: Gareth Bale, Marcelo, Mariano, Luka Jovic, Odriozol -given- et Luka Modric. Rappelons que le coffret merengue cherche de l’argent pour leurs dédicaces, dont on parle d’un éventuel retour d’Odegaard, des intérêts dans Haaland et Aubameyang.

D’autre part, le milieu de terrain colombien a des “ prétendants ” de la Premier League, car il est question que son prix baissera de manière significative et qu’Arsenal, Wolves et Everton seraient intéressés à le signer. La sortie sera-t-elle donnée?