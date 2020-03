Le rêve invincible de Liverpool brisé par l’impitoyable Watford alors que Sarr vole la vedette

Date de publication: samedi 29 février 2020 7:26

Ismaila Sarr a marqué un doublé et a fixé un but à Troy Deeney pour faire de Watford la première équipe à battre Liverpool en Premier League depuis Manchester City en janvier 2019.

Liverpool se rapprochent d’un premier titre de champion de l’ère de la Premier League, mais les célébrations devront attendre un peu plus longtemps après que Watford ait réalisé leur rêve de passer la saison entière sans défaite.

Les Reds auraient été la première équipe à le faire depuis Arsenal en 2003-04, seul Manchester United ayant retiré des points aux hommes de Jurgen Klopp avant aujourd’hui en championnat cette saison.

Cependant, l’équipe qui a finalement vaincu Liverpool après 44 matchs sans défaite en Premier League était un suspect inhabituel – Watford a pris trois points qui les ont sortis de la zone de relégation.

Ismaila Sarr, un coéquipier international de la star de Liverpool Sadio Mane avec le Sénégal, a donné à Watford une avance improbable lorsqu’il a profité d’une défense inhabituellement désorganisée depuis la ligne de fond des Reds.

Se positionnant devant Andy Robertson, Sarr s’est emparé du centre de Abdoulaye Doucoure pour passer le ballon devant Alisson Becker.

C’était une avance méritée pour Watford, qui avait pris plus de photos jusque-là – et c’était une piste qu’ils refusaient de céder.

Quelques minutes plus tard, Sarr a montré les nerfs de l’acier pour finir face à face avec Alisson après avoir une fois de plus franchi la ligne de fond, faisant confiance au ballon au-dessus du gardien brésilien.

Jurgen Klopp s’est tourné vers Adam Lallana depuis le banc des remplaçants pour essayer de changer les choses, et le milieu de terrain a presque fait un impact instantané lorsque son effort du pied gauche de l’extérieur de la surface a frappé le poteau.

Divock Origi a également été envoyé dans le but de revenir dans le jeu, mais c’est Watford qui a ensuite porté un autre coup.

Les choses sont devenues encore plus incrédules lorsque Troy Deeney a percé pour donner à Watford un troisième but sans réponse, Sarr tournant le fournisseur cette fois ayant intercepté le backpass lâche de Trent Alexander-Arnold.

Non seulement cela a étendu l’avantage de Watford, mais c’est le but qui les a amenés au-dessus de Bournemouth à la différence de buts et hors de la zone de largage.

Sarr a même eu une chance de faire un tour du chapeau quand il est revenu derrière, mais il a rejeté la chance en la coupant largement.

L’attention s’est ensuite tournée vers la défense de Watford, et la ligne de fond a tenu bon pour garder l’attaque meurtrière de Liverpool à distance et ruiner leurs rêves de rester invaincus en 2019-2020.

