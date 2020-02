Le revers de blessure de N’Golo Kante arrive au pire moment pour Chelsea

Londres, ANGLETERRE – 17 FÉVRIER: NGolo Kante de Chelsea part blessé lors du match de Premier League entre Chelsea FC et Manchester United à Stamford Bridge le 17 février 2020 à Londres, Royaume-Uni. (Photo de Craig Mercer / MB Media / .)

La liste des blessés de Chelsea s’est accumulée mercredi avec une mise à jour sur la blessure de N’Golo Kante. Il a été remplacé moins de 15 minutes après le match contre Manchester United lundi.

Le vainqueur de la Coupe du monde aurait subi une déchirure au niveau deux à l’aine et le club s’attend à ce que Kante manque trois semaines. Au moment le plus inopportun, cela laisse les Bleus minces au milieu de terrain, ce qui constitue un calendrier à venir mouvementé et difficile.

Le revers de blessure de N’Golo Kante arrive au mauvais moment pour Chelsea

Année criblée de blessures pour N’Golo Kante

Kante a déjà subi plusieurs revers cette année, sa nouvelle blessure à l’aine ne faisant qu’insulter les blessures. Le Français n’a commencé que 16 des 26 matchs de Chelsea en Premier League cette saison, se substituant à deux autres. En Ligue des champions, il a commencé et joué seulement trois matches de phase de groupes.

Même lorsque Kante a joué, il est loin d’être le meilleur. Sous Frank Lampard, il a continué à jouer un rôle avancé de box-to-box comme il l’a fait sous Maurizio Sarri l’année dernière, mais jouer hors de position n’est pas la raison de son abandon dans une si large mesure.

Il n’a même pas été le meilleur milieu de terrain de l’équipe comme il l’était l’année dernière alors qu’il jouait également hors de position.

Au lieu de cela, ayant déjà blessé sa cheville et son genou cette année, et maintenant son aine, Kante n’est clairement pas en forme. Il a très probablement été renvoyé sur le terrain, exacerbant le problème.

Kante ne serait pas le premier joueur de Chelsea à revenir d’une blessure et à se blesser à son retour. Antonio Rudiger et Emerson ont tous deux subi ce sort.

À plus d’une occasion cette saison, Kante aussi. Le problème, cependant, est le calendrier à venir de Chelsea.

Calendrier à venir

Les Bleus ont connu une course torride, remportant un seul de leurs six derniers matchs de Premier League. Ce n’est pas plus facile pour eux, Tottenham Hotspur visitant Stamford Bridge ce samedi. Au-delà d’une rivalité houleuse, les Spurs ne sont assis qu’à un point de Chelsea sur la table. Sans la capacité de Kante à gagner le ballon et son talent pour briser les contre-attaques, les Spurs pourraient conserver l’avantage sur le match et la poursuite de la qualification pour la Ligue des champions.

Ensuite, Chelsea doit affronter les géants allemands du Bayern Munich sur deux jambes en huitièmes de finale de Ligue des champions. Déjà une bataille difficile, l’absence de Kante réduit considérablement les chances de Chelsea d’arrêter les puissants Robert Lewandowski, Serge Gnabry et Kingsley Coman en attaque.

Peu de temps après, Lampard et ses garçons accueillent Liverpool au cinquième tour de la FA Cup. Bien que Kante n’aurait probablement pas joué ce match de toute façon, il aurait été une option, sans aucun doute.

Vient ensuite la dernière ligne droite de la saison avec des matches de championnat contre Everton, Manchester City, Liverpool, Sheffield United et Wolverhampton Wanderers, tous en lice pour les places européennes et Kante ne sera pas là pour consolider le milieu de terrain et la défense si nécessaire.

Impact

Chelsea est déjà sans Christian Pulisic, Tammy Abraham, Callum Hudson-Odoi et même Ruben Loftus-Cheek si vous voulez l’inclure. Les buts ne sont pas venus facilement à cause de toutes les blessures de ces derniers temps. Et maintenant, l’un des meilleurs boucliers défensifs du monde est de nouveau blessé.

Chelsea est toujours en lice pour trois trophées. Eh bien, deux vraiment. Aucune réalité alternative dans laquelle Chelsea gagne la ligue cette saison n’existe. Cela laisse deux plus un trophée auxiliaire: la qualification de la Ligue des champions.

Cependant, la liste des blessures s’accumule et, avec N’Golo Kante maintenant en tête, Chelsea pourrait se retrouver malchanceux sur les trois fronts avant même qu’il ne soit de retour à l’entraînement complet.

Photo principale

Intégrer à partir de .