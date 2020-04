Le RFEF a également enregistré l’intégralité de la réunion du Conseil d’Administration

La réunion extraordinaire du conseil d’administration tenue hier mercredi par la Fédération espagnole de football par voie télématique, il a également été enregistré dans son intégralité. Le Conseil s’est réuni à peine 24 heures après la réunion controversée de la Commission de suivi COVID de mardi dernier et que tant de controverse a généré.

04/09/2020

CEST

Ramon Fuentes

D’abord par les croisements de sorties produites mardi après-midi et plus tard après leur apparition sur Cadena SER les audios de ladite réunion. En fait, c’est raison d’étudier par la Ligue et que l’AFE elle-même Comme nous l’avons déjà annoncé dans SPORT, il a envoyé une lettre avant d’engager une action en justice pour violation manifeste du droit à la vie privée de l’AFE.

Comme l’a appris le journal SPORT, le conseil d’administration d’hier est également enregistré dans son intégralité. Cela a en fait été communiqué à toutes les personnes présentes à une réunion qui a eu un afflux énorme.

Et parmi les personnes présentes a attiré l’attention la présence de José María Bartomeu. Le président du Barça, bien qu’il ait parfois assisté à des réunions précédentes convoquées physiquement à la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, n’est pas un habitué de ce type de réunions du Conseil. Corps où il faut se rappeler que personne ne peut fournir la présence de la personne désignée par le président de la RFEF, Luis Rubiales et le reste des membres. Si le président du club ne vient pas, personne ne peut le faire à la place.

Qui n’était pas présent, quelque chose qui est également courant, était le président du Real Madrid, Florentino Pérez. Tous deux ont été nommés en décembre 2018 dans le cadre de l’élargissement que Luis Rubiales lui-même a fait du Conseil à cette époque, augmentant notamment le nombre de membres qu’il avait initialement nommés à son arrivée à la présidence en mai 2018. Un Conseil d’administration où, en plus de tout ce qui est déjà connu, Luis Rubiales a une nouvelle fois insisté sur son souhait que la finale de la Copa del Rey ait lieu avec un public dans les tribunes.

Il serait dommage que la grande fête du football espagnol se déroule à huis clos, plus dans le cas d’un derby basque comme ça qui est sans précédent dans le football espagnol. En fait, le président de la RFEF a informé toutes les personnes présentes que est en contact permanent avec les présidents de la Real Sociedad et de l’Athletic Bilbao.