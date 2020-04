Le RFEF cite la Liga, l’AFE et le futsal pour le suivi

La RFEF a quelques jours très actifs cette semaine avant la pause prévue pour les vacances de Pâques prévue pour plus tard cette semaine.

Demain la Ligue, l’AFE et le futsal sont convoqués par télématique pour une réunion. Une réunion où, selon ce que SPORT a appris, servira à mettre à jour la situation après ce qui s’est passé ces dernières semaines.

04/06/2020 à 12:07

CEST

À commencer par la décision de l’UEFA de donner la priorité aux compétitions nationales et de communiquer au plus tard à la plus haute instance européenne le 3 août comment le classement dans la ligue espagnole serait. N’oublions pas, comme nous l’avons publié dans SPORT samedi dernier, que la dernière décision, en l’absence d’accord sur la fin de la compétition entre la Liga et RFEF selon l’accord de coordination, serait détenue par Luis Rubiales.

Ce sera la première où la Ligue et la RFEF coïncident après la proposition lancée par Luis Rubiales d’un prêt syndiqué de 500 millions pour le football professionnel et que la Ligue a déjà déclaré qu’elle n’était pas viable car elle est empêchée par l’arrêté royal de vente centralisée des droits de télévision. Elle n’est autorisée que pour les dettes auprès de l’administration publique. A quoi le RFEF a répondu que les clubs pouvaient le faire individuellement.

Un appel qui L’AFE profitera également de savoir quels sont les plans qu’elle gère auprès de Soccer City pour le retour de la compétition non professionnelle (deuxième B, troisième division, etc.) ainsi que le protocole qu’elle souhaite mettre en place pour ce retour à l’activité de groupe, la situation de l’ERTES. L’AFE a déjà contacté tous les vestiaires du Second B et espère à partir d’aujourd’hui le faire en troisième division. Le monde du futsal est également appelé à ce rendez-vous.

Et déjà pour mercredi, comme nous l’avions annoncé dans SPORT samedi dernier, la réunion extraordinaire du conseil d’administration est convoquée. Organisme qui ne s’est pas réuni depuis le 16 décembre dernier. Une réunion où Luis Rubiales rendra compte de l’ensemble de la situation concernant le coronavirus et souhaite communiquer l’intégralité du plan d’aide qu’il a convenu à ce moment. D’une part, les 4 millions d’euros ont convenu d’être alloués au football amateur (Segunda B, Tercera, football des jeunes, une partie du football féminin).

Mais aussi le programme d’aide de l’UEFA pour les carrières appelé par la RFEF le 25 mars et impliquant la distribution de 12 839 088 euros par les premier, deuxième, deuxième B et troisième clubs qui travaillent dans ce domaine. 37,5% de ces montants vont aux clubs de la catégorie la plus élevée (4814658 euros). Le même montant entre les seconds clubs. 7% (898 736 euros) pour les équipes de deuxième B et les 18% restants (2 311 035) pour la troisième division.

Lors de cette réunion également La nouvelle ordonnance de la FIFA sur la protection des données sera discutée, ainsi que des informations sur les nominations dans les différentes commissions du RFEF.

La question du processus électoral sera également à l’ordre du jour. A l’origine, la RFEF voulait avoir appelé le Conseil lui-même le 25 mars pour le début du processus électoral, mais elle a été annulée car cette procédure est gelée par indication du CSD. Avant ce lundi, une nouvelle rencontre est prévue entre l’AFE et la Ligue. Rendez-vous qui intervient après la déclaration publiée hier par le syndicat où il a déclaré qu’il avait besoin de la sécurité sanitaire pour revenir concourir et s’entraîner ainsi que son désaccord avec l’ERTES entrepris par les clubs