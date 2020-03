Le RFEF demande le report de Tokyo 2020

Le président de la Fédération royale espagnole de football (RFEF), Luis Rubiales, a transmis la demande de report des prochains Jeux Olympiques de Tokyo 2020 à Juan Antonio Samaranch. Il l’a fait lors de la réunion tenue avec d’autres fédérations sportives espagnoles et à laquelle il a été appelé par le président du COE, Alejandro Blanco.

Le président du football espagnol a demandé que tous les efforts soient concentrés sur le soutien à notre administration dans la lutte contre le coronavirus. En ce moment, la santé doit l’emporter sur toute autre question et nous devons être du côté de notre gouvernement.

“Le sport est notre raison d’être, mais maintenant il doit rester en arrière-plan. Nous continuons à travailler pour le football et les solutions pour ce secteur, cependant, maintenant le devoir en tant qu’Espagnols est de rester unis et de suspendre tous les événements sportifs, tels que Dès le premier instant, cette fédération a réalisé des compétitions sur lesquelles elle a compétence “, a indiqué la fédération dans un communiqué.

<< Nous montrons notre douleur aux victimes de cette pandémie, nos condoléances aux familles, nos encouragements aux agents de santé et aux forces et organes de sécurité de l'État et à tous ceux qui maintiennent les services des citoyens, tout en restant à la disposition des les autorités et nous nous proposons de collaborer à tout ce qui est envisagé ", a-t-il ajouté.