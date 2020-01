Le Rione Terra submerge le Plajanum et s’inscrit pour la course éliminatoire bondée

NAPLES. la Rione Terra il rachète la défaite à domicile imméritée avec Procida du mieux qu’il pouvait, remportant 5-1 sur le terrain difficile de Plajanum. Par rapport à il y a une semaine, pour une performance convaincante en termes de jeu, l’équipe de l’entraîneur Montefusco a largement dominé, cette fois après la victoire.

COUP DE JEU

Flegrei déchaîné à Landieri di Scampia, entraîné par la paire de buts Corace et Lucignano, tous deux auteurs d’une attelle, et par Silvestre qui, en plus de nous confirmer en tant que défenseur d’une autre catégorie, se révèle être un goleador. Partagez 27 points et une zone de playoff à portée de main pour le collectif de mécènes Di Bonito.

UN-DEUX, L’ABATE RÉOUVRE

À Landieri, les putéoliens commencent à donner un excellent coup de pied dès les premières minutes mais le sort Procida semble toujours dans l’air mais cette fois ce n’est qu’une illusion: les hôtes se sauvent d’abord, encore une autre perche frappée par la Rione Terra vient de Lucignano, le jeu est débloqué. A une demi-heure est Corace, également inspiré aujourd’hui, de se diriger pour capitaliser après une action chorale signant ainsi l’objectif qui en vaut la peine. A 35 ‘nouveau souffle et doublage: Lucignano dissipe le tabou en inscrivant le premier but à l’action sous le maillot de Rione Terra et il est 2-0. Sur le double avantage le seul moment de buée et le Plajanum en profite: à 38 ‘les hôtes raccourcissent avec Abate et à la fin de la première mi-temps est 1-2.

LE FLEGREI DESTROY

Dans la seconde moitié, Rione Terra est le propriétaire du terrain et du match: Silvestre est plus rapide que tout le monde et sur les développements de coin, il marque les 1-3 ce qui donne à ses joueurs la tranquillité d’esprit. Plajanum essaie de tenir mais les Phlégréens sont endémiques: Sica est débarqué dans la zone et Corace du point de penalty est une phrase, 4-1 et le match est clos. Mais ce n’est pas ici. Lucignano imite le coéquipier et avec un grand droit de l’extérieur, il signe l’accolade personnelle et le poker de la Rione Terra. Dans la dernière fois le Plajanum peut raccourcir sur un coup de pied de pénalité qui n’est pas exploité correctement et au triple coup de sifflet c’est 5-1 pour la Rione Terra qui relance ainsi ses ambitions.

ICI LE CLASSEMENT

Antonio Carnevale