le River Plate fait le prix

Bien que notre football soit une cause ferme coronavirus, le marché des transferts est toujours en mouvement. L ‘Inter, par exemple, évolue sur plusieurs fronts, notamment celui défense. Le nom fini sur Marotta depuis quelque temps, c’est Lucas Martinez Quarta, centre défensif du River Plate. Cependant, la classe 96 est souhaitée par de nombreux clubs européens, mais les Nerazzurri ont une carte fondamentale à jouer pour convaincre le garçon: le vice-président Javier Zanetti. L’ancien numéro 4 milanais a promu son compatriote et aimerait le voir le plus tôt possible avec ce maillot prestigieux qu’il portait également jusqu’à il y a quelques années.

Le prix

Selon Tuttosport, le prix pratiqué par la société argentine est d’environ 20 millions euros. Le plan de l’Inter est de l’acheter immédiatement, puis de le prêter à un club de Serie A et le faire grandir. Nous verrons comment l’entreprise se développera au fil du temps.