Le «roi» monopolise la première page en Catalogne »Presse football

Lundi 13 avril 2020

Le double champion d’Amérique n’a pas réussi à se consolider à Barcelone, alternant constamment la propriété du club Blaugrana. Situation qui pourrait changer étant sous le commandement d’Antonio Conte à l’Inter, qui était toujours incontestable lors de leur rencontre à la Juventus.

Les négociations entre l’Inter Milan et Barcelone ont été l’une des grandes séries télévisées de l’hiver européen, car les deux clubs s’intéressent respectivement à Arturo Vidal et Lautaro Martínez. Le truc du «roi» avait refroidi ces dernières semaines, mais d’Espagne, on dit que l’ancien Colo Colo négocie déjà avec le club italien.

Le principal média sportif catalan, le journal Sports, a déjà publié sa couverture pour demain et est joué par nul autre que Arturo Vidal. Le journal a rapporté que “le Chilien pourrait partir car il cherche à signer un long contrat dans un grand projet sportif”.

Ils ont également ajouté que “le Barça est ouvert à une sortie et veut l’inclure dans l’opération Lautaro, mais l’Inter refuse pour l’instant et essaie seulement de le signer séparément”.

Avec cela vient le désir d’Antonio Conte de revenir pour diriger l’un de ses favoris, avec qui il a partagé de grandes saisons à la Juventus. Il faut se rappeler que l’entraîneur italien a tenté de l’emmener à Chelsea sans atteindre l’objectif.