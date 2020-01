Le roi veut un transfert de Man Utd et Howe cherche des remplaçants

Date de publication: Vendredi 31 janvier 2020 12:11

L’attaquant de Bournemouth Josh King est impatient de déménager à Manchester United avant la date limite de transfert de vendredi, selon le journaliste de The Athletic, David Ornstein.

Les rapports ont indiqué jeudi soir que Uni avait a échoué pour amener King à Old Trafford dans cette fenêtre.

Ornstein avait dit plus tôt vendredi qu’un accord pour King semble peu probable à cause de BournemouthInsiste pour qu’ils aient un remplaçant avant de laisser Roi aller.

Cependant, Ornstein a maintenant affirmé qu’Eddie Howe «recherchait activement» pour faire venir un attaquant avec King souhaitant quitter le Vitality Stadium.

Ornstein a déclaré au blog de transfert de l’Athletic: «Bournemouth examine activement les remplacements de Josh King (principalement de l’étranger) s’il veut rejoindre Manchester United. King était un jeune joueur à United lorsque Ole Gunnar Solskjaer était là comme entraîneur de l’équipe de réserve.

“L’agent de Solskjaer, Jim Solbakken, a précieusement représenté King et l’a emmené à Bournemouth. On a longtemps dit autour du vestiaire de Bournemouth que Solskjaer avait dit à son compatriote norvégien après un match qu’il l’emmènerait à Old Trafford un jour. »

Ornstein a ajouté: “Josh King souhaite que le transfert de Manchester United se produise et est prêt à se diriger vers le nord si un accord peut être conclu entre les clubs.”