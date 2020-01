Le rôle de Juan Román Riquelme dans l’embauche de Pol Fernández

Après plusieurs semaines de négociations, La nouvelle direction de Boca a confirmé l’arrivée de son premier renfort pour la saison prochaine: Guillermo Pol Fernández.

Le volant a accepté de quitter Cruz Azul de México et reviendra à Xeneize prêté pour un an avec option d’achat. Ce vendredi, il a été présenté dans son nouveau club avec Jorge Ameal et Marcelo Delgado.

“Je devais être dans le club depuis longtemps et j’avais l’épine de ne pas avoir pu réaliser beaucoup de choses ici. Même si je pouvais gagner une Coupe d’Argentine, j’aurais aimé être beaucoup plus longtemps, mais le football est comme ça et les choses se sont passées de cette façon. Aujourd’hui, le destin me dépose ici et je suis très heureux“, a déclaré le dépliant.

Et sur la même ligne, il a ajouté: “Physiquement je me sens bien et je viens avec la pré-saison du Mexique. Nous travaillions tout le mois de décembre. Miguel (Russo) analysera si je dois jouer, c’est sa décision. Je vais essayer de m’entraîner à partir d’aujourd’hui pour suivre mes camarades de classe. “

Enfin, il a expliqué quel était le rôle de Juan Román Riquelme dans la négociation pour le convaincre: “Tout le monde connaît mon amour pour Román. Il a parlé avec moi et s’est beaucoup intéressé à moi, ce qui était fondamental à la fois dans ma décision et dans celle de ma famille. Nous pensons avoir pris la bonne décision et j’essaierai de restaurer cette confiance à l’intérieur du tribunal“il a fermé.