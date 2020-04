Le rôle de N’Golo Kante en tant que milieu de terrain défensif créatif et libre

Londres, ANGLETERRE – 17 février: Fred de Manchester United et Ngolo Kante de Chelsea lors du match de Premier League entre Chelsea FC et Manchester United à Stamford Bridge le 17 février 2020 à Londres, Royaume-Uni. (Photo de Rob Newell – CameraSport via .)

«Nous jouons trois au milieu de terrain. Danny Drinkwater au milieu, avec N’Golo Kante de chaque côté », a plaisanté Steve Walsh, alors responsable du recrutement lorsque Leicester City a remporté le titre de Premier League en 2015/16. Et c’est devenu un bâillon courant. Un autre «Kante-Fact», comme ils ont fini par être connus, a déclaré sarcastiquement comme une vérité incontestable que 75% de la Terre est recouverte d’eau, et les 25% restants par Kante. Eden Hazard a plaisanté en disant que jouer avec Kante à Chelsea s’apparentait à jouer avec des jumeaux.

Pourtant, malgré son talent de classe mondiale, personne ne semble être d’accord sur la meilleure position de Kante. Pratiquement tous les managers qu’il avait en Angleterre l’ont placé dans une formation et un rôle différents. Est-il un milieu de terrain, peut-il jouer de boîte à boîte? Et devraient-ils jouer un milieu de terrain à deux ou trois joueurs?

Le rôle de N’Golo Kante: le milieu de terrain défensif créatif et libre

Pas Claude Makelele



Kante est souvent comparé à l’ancien milieu de terrain de Chelsea, Claude Makelele. Mais ces comparaisons sont trompeuses; Kante ne joue pas le rôle Makelele.

Lorsque Makelele a rejoint Chelsea, en commençant par sa deuxième année sous le nouveau manager de Jose Mourinho, il s’est imposé au milieu du parc. Défensivement, il était le destructeur, traquant le ballon en tout temps. Mais, ayant joué plus avancé plus tôt dans sa carrière, il avait également la vision créative et la capacité de passer pour ouvrir des équipes avec des balles, des commutateurs et des balles par dessus.

Kante obstrue sans aucun doute le milieu de terrain aussi bien, sinon mieux, que son compatriote. Mais, après avoir remporté le ballon, c’est là qu’il diffère. Il ne se retourne pas et ne joue pas le rôle de quart-arrière pour lancer la contre-attaque comme Makelele. Le plus souvent, Kante passera à un coéquipier à proximité qui commencera alors l’attaque.

Pour continuer l’analogie avec la NFL, Kante remporte le ballon, puis le donne au quart-arrière. À Leicester, c’était Drinkwater. A Chelsea, c’était Cesc Fabregas au début et Jorginho plus récemment.

Kante se compare bien à Makelele sur le côté défensif du ballon, mais pas en attaque. Et surtout pas pour déclencher des contre-attaques. Cependant, tout comme il serait malhonnête de dire qu’il joue le rôle de Makelele, il serait tout aussi malhonnête d’appeler Kante un milieu de terrain.

Ne pas retenir le fort

Comme son ancien entraîneur Gianfranco Zola l’a évoqué, comment Kante peut-il couvrir autant de terrain s’il est un milieu de terrain? Walsh et Hazard ont également prouvé avec leurs commentaires que Kante n’est pas simplement assis au centre du parc en tant que numéro six protégeant la ligne de fond.

Zola a continué sur cette séance de Drinkwater et Kante a couru partout à Leicester. Et la même chose en partenariat avec Matic à Chelsea; le Serbe allait s’asseoir.

Le qualifier de milieu de terrain de maintien impliquerait qu’il manque de discipline, courir autour de couvrir chaque brin d’herbe au lieu de s’asseoir au centre devant la défense. C’est stupide, bien sûr, bien sûr. Personne ne l’appelle ou ne devrait l’appeler indiscipliné.

Pas de boîte à boîte

Donc, s’il n’est pas un milieu de terrain de maintien, et il ne joue pas non plus le rôle de Makelele, cela ne laisse que son rôle actuel de milieu de terrain de box to box. L’ancien manager Maurizio Sarri et l’actuel Frank Lampard reçoivent des éloges de la part des fans pour avoir joué Kante box to box. C’est parce que maintenant il peut aller de l’avant et montrer son talent offensif qui a été retenu pendant des années. Cependant, cela est tout simplement faux et prive Peter de payer Paul.

Kante montre-t-il des éclairs sur la balle? Sûr. Mais est-il génial pour l’avenir? C’est un tronçon. Il est au mieux un milieu de terrain en attaque.

Plus important encore, cependant, jouer boîte à boîte limite ce qu’il fait le mieux, chasser et détruire les balles. Jouant de boîte en boîte, il a plus ou moins besoin de rester d’un côté du terrain, généralement du côté droit.

Ainsi, il peut jouer plus haut sur le terrain pour obtenir quelques buts de plus. Mais c’est au prix de perdre une partie de son travail défensif.

Kante a-t-il marqué plus de buts en position avancée? Bien sûr. Mais pas parce qu’il est si doué pour l’avenir. Au contraire, c’est son intelligence footballistique qui le place dans de grandes positions et compense son manque de prouesse offensive.

De la même manière, il peut lire le côté défensif du jeu et se mettre cinq longueurs d’avance, il le fait en attaque. Mais il n’est pas assez clinique devant le but, en dribblant ou en passant pour ouvrir le match. Attaquant sage, il est très moyen.

De plus, marquer plus pour Chelsea que pour Leicester revient également à jouer plus haut sur le terrain et dans une équipe qui a beaucoup plus de possession.

Alors, s’il n’est pas ce que les gens pensent qu’il est, quelle est sa meilleure position? Eh bien, franchement, pas de position. Ou plus précisément, pas celui que nous connaissons ou reconnaissons.

Rôle de N’Golo Kante

La meilleure position de Kante, celle qu’il a jouée à Leicester et avec Chelsea à l’origine, lui est propre et la façon dont il la joue. Par conséquent, il devrait être appelé le rôle Kante – le rôle de milieu de terrain défensif créatif et itinérant. Dans la façon dont un numéro 10 a un rôle libre pour être créatif en attaque et en itinérance où il veut, Kante fait de même, mais la version défensive de celui-ci. Considérez-le comme l’inverse du nombre 10.

Il est autorisé à se déplacer librement, à lire le jeu de la même manière qu’un numéro 10, mais il peut donc détruire au lieu de marquer. S’il doit courir à gauche pour gagner le ballon, il le fera. Il peut empêcher un compteur de descendre le flanc droit si nécessaire. Et il va presser les adversaires dans leur moitié pour les mettre sous pression. L’essentiel est que Kante doit être libre de lire le jeu, de devancer le jeu et d’intervenir à chaque fois que l’adversaire touche le ballon.

Makelele a-t-il été le premier joueur à jouer le jeu comme il l’a fait? Probablement pas, tout comme Johan Cruyff n’était probablement pas le premier à tourner et Antonin Panenka n’était pas le premier à écorcher le gardien sur un penalty. Mais leurs noms sont devenus synonymes de ce qu’ils ont fait, probablement en raison de l’émergence de la télévision diffusant des jeux dans le monde entier.

Et il devrait en aller de même pour Kante et le rôle Kante. Il peut sembler étrange de penser à un joueur défensif ayant un rôle «libre» parce que les défenses, en particulier celles qui réussissent, doivent avoir de la discipline, du grain, de la structure et un plan. Un rôle «libre», cependant, semble aller à l’encontre de tout cela. Pourtant, Kante l’a travaillé à la perfection.

Des tas de joueurs jouent comme un numéro 10. Mais très peu sont un vrai numéro 10. Des tas de joueurs ont probablement essayé de jouer de la même manière que Kante. Mais il y en a très peu qui peuvent bien jouer. Et personne ne peut le faire comme lui.

Comme Makelele, Cruyff et Panenka, le nom de Kante devrait être immortalisé avec le rôle de Kante – l’inverse d’un numéro 10, un rôle libre défensif autorisé à errer et à détruire à volonté.

