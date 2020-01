Le «rouge» a été le grand jalon du Chili durant l’ère 2010-2019 »

Jeudi 16 janvier 2020

Le football chilien a laissé la décennie la plus réussie de son histoire selon les récoltes qu’il a réalisées au niveau international au cours des dix dernières années, où il a ajouté trois titres continentaux et le “ rouge ” ainsi que les titres sélectionnés ont réussi à être parmi les meilleurs au monde.

Par Patricio Muñoz V.

2020 est arrivé et une nouvelle ère pour le football chilien a commencé, laissant derrière lui une période réussie, la plus féconde de l’histoire du football créole. Et au cours de la dernière décennie, il y a eu plusieurs jalons auxquels nous n’étions pas habitués et qui nous ont fait rêver grand.

Un exemple a été la participation de l’équipe nationale à deux Coupes du monde consécutives, obtenant les deux premières Copa América, une coupe continentale au niveau du club et le «Rouge féminin pour la première fois dans une Coupe du monde». Par conséquent, dans Presse football Nous sélectionnons les jalons les plus importants entre 2010-2019 pour les nationaux.

– 2010: une équipe chilienne de retour parmi les quatre meilleures du continent

Dans les semaines précédant la participation de l’équipe chilienne à la Coupe du monde en Afrique du Sud, un autre événement de football a fait vibrer une grande partie du pays, alors que l’Université du Chili entrait en demi-finale de la Copa Libertadores 2010.

L’équipe dirigée par Gerardo Pelusso a commencé sa carrière en tant que leader du groupe 8 sur Flamengo, l’Université catholique et Caracas. En huitièmes de finale, il a éliminé Alianza Lima et en quarts de finale, il a de nouveau remporté le «Mengao».

En demi-finale, il a remporté un précieux match nul 1-1 lors du match aller contre Chivas de Guadalajara avec un but de Rafael Olarra, mais lors du match revanche au stade national, le «U» est tombé 2-0 et a dit adieu au rêve de l’ébéniste. L’équipe mexicaine a perdu la finale contre Porto Alegre International.

– 2010: le ‘Red’ revient pour une Coupe du monde en Afrique du Sud

L’équipe chilienne dirigée par Marcelo Bielsa à cette époque a réussi à revenir à une épreuve de Coupe du Monde après 12 ans d’absence et l’a fait en grande forme en Afrique du Sud 2010, où il s’est qualifié en deuxième place dans les qualifications sud-américaines – seulement derrière le Brésil – et avec Humberto Suazo comme meilleur buteur avec 10 scores.

Lors de la Coupe du monde, le «Rouge» faisait partie du groupe H, qu’il partageait avec l’Espagne, la Suisse et le Honduras. Dans ses débuts, la “Team of All” a gagné par 1-0 aux “catrachos” avec annotation par Jean Beausejour et dans le match suivant contre les Suisses gagné par le même score avec un but de Mark Gonzalez. Ainsi, le «Rouge» a remporté ses premiers triomphes en Coupe du monde à l’extérieur.

Alors que le dernier jour, il a perdu 2-1 contre les Ibères, qui ont fini par couronner dans ce match. La remise à cette occasion était l’œuvre de Rodigo Millar, qui était le dernier joueur à avoir marqué le gardien espagnol Iker Casillas lors de cette Coupe du monde. Malgré la défaite, les dirigeants de del Loco ’Bielsa se sont également qualifiés pour les huitièmes de finale.

Dans la phase suivante, le Chili a dû faire face au Brésil, où les ressortissants n’avaient aucune option contre l’ante Scracth ‘, disant au revoir à leur retour aux rendez-vous planétaires avec une victoire 3-0.

– 2011: Université du Chili et son premier titre continental

Un an après le retour de l’équipe nationale chilienne dans les ligues mondiales, au niveau continental, l’Universidad de Chile a pris le visage du football national. Après avoir été éliminé en demi-finale des Libertadores 2010, l’année suivante, les Bleus ont pris leur revanche en remportant la Coupe d’Amérique du Sud 2011 sous le commandement de Jorge Sampaoli.

Dans cette édition, le «U» a éliminé Fénix (Uruguay) dans la première phase et a ensuite fait de même avec Nacional de Montevideo (Uruguay). En huitièmes de finale, il a attiré le Flamengo (Brésil), en quart de finale à Arsenal de Sarandí (Argentine), en demi-finale à Vasco de Gama (Brésil) et en finale, il a battu la Ligue de Quito (Équateur).

Avec ce titre, le groupe des laïcs a ajouté son premier titre international, avec la grâce d’avoir gagné dans quatre pays différents, avec Eduardo Vargas comme meilleur buteur du concours avec 11 buts et assurant son passage à la Recopa sud-américaine, qu’il a perdu contre Santos. de Neymar.

– 2011: le premier champion du monde chilien

Après la Copa América en Argentine, en juillet 2011, l’attaquant chilien Alexis Sánchez est arrivé à Barcelone de l’Udinese. Cette équipe dirigée par Josep Guardiola est venue de la victoire de la Ligue des champions 2010-2011 à Manchester United, qui leur a donné des billets pour la Coupe du monde des clubs cette année-là.

Cette édition a eu lieu au Japon et le Tocopillano a vu l’action dans le match pour la demi-finale contre Al Sadd du Qatar, où il est entré dans le 38 ′ en remplacement du blessé David Villa, mais dans le complément, il a également dû quitter en raison d’un malaise physique dans le 70 ′ .

La finale contre le Santos du Brésil n’a pas pu le contester, mais de la même manière le champion du concours a été consacré puisque les ‘culé’ ont été imposés par 4-0, devenant ainsi le premier footballeur chilien à consacrer champion du monde dans un tournoi de la FIFA .

Quatre ans plus tard, le gardien national Claudio Bravo est également devenu champion du monde en défendant les «blaugranas», étant le gardien partant de l’équipe dirigée par Luis Enrique au Japon. En demi-finale et finale, le formé à Colo Colo a terminé avec la clôture invaincue dans les buts du Barça 3-0 à Guangzhou Evergrande et River Plate.

– 2012: Colo Colo championne féminine Copa Libertadores

En 2012, Colo Colo est devenu la deuxième équipe à remporter les Coupes Hommes et Femmes après Santos. En effet, lors de la quatrième édition de la Coupe Libertadores Féminine, les Albanais sont restés avec le titre à Pernambuco, au Brésil, lorsqu’ils se sont imposés en finale 4-2 aux tirs au but à Foz Cataratas.

Dans cette édition, la marqueuse «Cacique» était Karen Araya avec quatre buts, qui a également été choisie comme la meilleure joueuse du concours.

Cette équipe comprenait des noms tels que l’entraîneur José Letelier, la gardienne Christiane Endler, Carla Guerrero, Francisca Lara, Camila Sáez, Rocío Soto, Yanara Aedo, Araya elle-même, qui ont ensuite conduit l’équipe chilienne à leur première Coupe du monde.

– 2012: deuxième demi-finale du «U» de la Copa Libertadores

Au premier semestre 2012, l’Universidad de Chile a une nouvelle fois mis en avant le football chilien en tant que champion actuel de la Coupe d’Amérique du Sud, ce qui les a amenés à faire partie de la Copa Libertadores, où les élèves à cette occasion de Jorge Sampaoli se sont inscrits. en demi-finale pour la deuxième fois de la décennie.

Mais ils sont entrés en collision avec les Boca Juniors de Juan Román Riquelme, une équipe qui 2-0 au match aller à La Bombonera a suffi pour fermer la clé en sa faveur. En finale, les «xeneizes» sont tombés sur les Corinthians, une équipe qui est restée plus tard avec la Coupe du monde des clubs cette année-là.

– 2012: le premier titre de la décennie parmi les trois grands

Au cours des années 2012 et 2013, les titres de première division ont été distribués par trois équipes qui ne figurent pas parmi les plus grands du pays, étant le premier à être proclamé champion Huachipato lors du tournoi Clausura 2012, où il a remporté le dernier aller-retour vers l’Union espagnole. .

Mais lors du prochain championnat, les «Hispaniques» ont pris leur revanche et ont remporté le «huem d’argent» au tournoi de transition 2013 après avoir été les meilleurs buteurs du classement. La même année, mais dans le concours appelé Ouverture 2013-2014 pour imiter la saison européenne, O’Higgins de Rancagua remporte le premier titre de son histoire en s’imposant contre Catholique lors d’une finale de bris d’égalité au Stade National.

Deux saisons plus tard, à la fin de 2015, Cobresal serait la dernière équipe des trois grands à revendiquer le titre de champion au cours de la décennie.

– 2013: Alexis marque pour le Real Madrid

Après la Copa América 2011 où le “ Rouge ” a été éliminé en quart de finale par le Venezuela, les Chiliens Alexis Sánchez et Arturo Vidal ont fait le grand saut de leur carrière auprès de grandes équipes européennes, où le Tocopillano a signé pour Barcelone et le “ Roi ” à la Juventus.

Alexis a défendu les “ Blaugranas ” pendant quatre saisons et le 26 octobre 2013, il était dans l’histoire de l’équipe catalane en convertissant le meilleur but de la décennie de Barcelone – selon le sondage officiel du club “ culé ” – rien de plus que son traditionnel rival en Espagne, le Real Madrid.

Dans le classique numéro 167 du football espagnol, le «Niño Maravilla» a envoyé un beau «globito» pour battre le gardien de but «merengue» Diego López lors de la victoire 2-1 du Barça au Camp Nou. Après le «joueur», le gardien Claudio Bravo s’est habillé aux couleurs de Barcelone et dernièrement Vidal lui-même.

– 2014: Le «Roja» a été noté au Brésil

L’équipe chilienne s’est qualifiée pour la première fois par points à deux Coupes du monde consécutives, où l’équipe dirigée par Claudio Borghi et plus tard par Jorge Sampaoli a atteint la troisième place dans les qualifications pour la Coupe du monde 2014 au Brésil, derrière l’Argentine et la Colombie .

Les «rouges» ont fait le leur lors des deux premiers matchs du groupe B, où ils ont commencé à battre l’Australie 3-1 – dans ce match, Jean Beauséjour est devenu le premier Chilien à marquer en deux Coupes du monde – et au Le deuxième match a éliminé le champion en titre du titre, l’Espagne, avec un score de 2-0 dans la Maracana.

Dans le troisième duel pour définir le premier de la zone, il a perdu 2-0 contre la Hollande et au deuxième tour, il a de nouveau affronté le Brésil, les propriétaires. Dans ce match, l’un des moments les plus mémorables de ces dernières années a été vécu, où la «Team of All» avait la «Verdeamarelha» entre les cordes avec une barre transversale à la fin du temps supplémentaire après un tir de Mauricio Pinilla. Enfin dans les lancers pénaux l’équipe nationale a été éliminée avant l’équipe de Neymar.

– 2015: deux Chiliens affrontés en finale de la Ligue des champions

Lors de la finale de la Ligue des champions 2014-2015, deux joueurs chiliens se sont rencontrés selon la définition du 6 juin 2015 aux Olympiques de Berlin, en Allemagne. D’un côté, la Juventus avec le volant Arturo Vidal et de l’autre la Barcelone du gardien Claudio Bravo.

Vidal en tant que détenteur incontesté du casting de Turin a joué depuis le début, tandis que Bravo a été remplaçant comme dans toute cette campagne en Ligue des champions, car dans le tournoi local, il était partant.

Le résultat a été favorable aux Catalans, qui ont battu les 3- bianconeri ’3-1. Mais ce titre pour qui était le capitaine de l’équipe chilienne ne pouvait pas ajouter à son record personnel selon l’UEFA, n’ayant joué aucune minute dans cette édition du tournoi européen.

– 2015: La première Copa América pour le Chili

Après la douloureuse élimination de la Coupe du monde, un an plus tard, l’équipe chilienne a dû accueillir la Copa América 2015, parfait exemple pour se venger. Il a partagé le groupe A avec l’Équateur, le Mexique et la Bolivie, s’imposant aux deux rivaux sud-américains et égalisant avec l’équipe nord-américaine, accédant aux quarts de finale en tant que leader de sa zone.

En quart de finale, il a affronté le champion en titre, l’Uruguay, qu’il a éliminé par le nombre minimum lors d’un match ardu au Stade national. En demi-finale, il a fait de même avec le Pérou dans un duel intense, où le «Roja» a dépassé les «Incas» par 2-1

En finale, il a rencontré le vice-champion d’Argentine au Brésil 2014, où ils ont marqué sans but dans le temps réglementaire et la coupe a été définie aux tirs au but. Là, l’équipe de tous était efficace à 100%, battant la Trans-Andean 4-1. Cela signifiait le premier titre “Rouge” de son histoire à l’occasion du 99e anniversaire de cette compétition.

– 2016: double champion d’Amérique

Un an plus tard, le “Rouge” a répété l’exploit, mais dans la Copa América Centenario qui a eu lieu aux États-Unis, où le Chili a dépassé la phase de groupes en s’imposant sur la Bolivie et le Panama, s’inclinant contre l’Argentine. En quart de finale, il a battu le Mexique 7-0 et en demi-finale, il a doublé la Colombie 2-0.

En finale, il a de nouveau rencontré l’Argentine, répétant l’histoire de la version précédente en battant l ‘«Albiceleste» aux tirs au but 4-2.

Avec cela, l’équipe nationale a été élevée en tant que double championne d’Amérique, conservant le trophée anniversaire pour le 100e anniversaire de la création du plus ancien tournoi du monde. Après le bicampeonato, le ‘Rouge’ a occupé sa meilleure position historique dans le classement de la FIFA, étant en troisième position.

– 2017: Finale de la Coupe des Confédérations

Grâce à l’obtention de la Copa América 2015, l’équipe nationale chilienne a remporté des billets pour disputer la Coupe des Confédérations 2017 avant la Coupe du monde 2018 en Russie. Dans le cas présent, le «Rouge» était à la deuxième place du groupe B après avoir battu le Cameroun, dessinant avec l’Allemagne et match contre l’Australie.

En demi-finale, il a éliminé le Portugal de Cristiano Ronaldo aux tirs au but de la victoire à l’Eurocup 2016. Mais en finale, les représentants nationaux ont subi un sérieux revers, tombant du compte minimum face aux «Allemands» qui se sont présentés à la compétition avec une équipe. B.

Après cela, le “Rouge” est entré dans une crise qui l’a empêché de se qualifier pour la Coupe du monde qui s’est tenue en Russie l’année suivante.

– 2018: Deuxième place Copa América Femenina

En avril 2018, la Copa América Femenina a été jouée pour la première fois au Chili, où dans la quatrième région, les stades La Portada et Francisco Sánchez Rumoroso ont accueilli l’événement continental, avec une grande participation du “ Red ” qui a obtenu des billets pour la première fois à la Coupe du monde pour être en deuxième place dans la phase finale derrière le Brésil.

Ceux menés par José Letelier ont classé le groupe A dans le deuxième circuit à la deuxième place, terminant la dernière étape sur l’Argentine et la Colombie, se qualifiant automatiquement pour la Coupe du monde 2019 en France et repêchant pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020.

Dans les statistiques finales, l’équipe chilienne a remporté trois victoires, trois matchs nuls et une seule chute. Plus de 13 buts en faveur et seulement 5 contre, avec un rendement de 57,1%.

– 2018: Colo Colo aux quarts de finale de la Copa Libertadores après 21 ans

Avec l’équipe nationale chilienne sans compétition, le football local a gagné en pertinence parmi les supporters nationaux, et Colo Colo a saisi le témoignage à l’échelle internationale, ayant une participation exceptionnelle à la Copa Libertadores 2018, où il a réussi à se qualifier pour les quarts de finale après 21 ans.

Avec l’Atlético Nacional (Colombie), le ‘Cacique’ est passé au deuxième tour depuis la deuxième place du groupe B, laissant Bolívar (Bolivie) et Delfín (Equateur) sur le chemin. Dans l’étape suivante, il a affronté les Corinthians (Brésil), égalant la série 2-2, mais grâce à un but de Lucas Barrios à Sao Paulo, l’équipe populaire a avancé les quarts de finale.

Dans la phase des huit meilleures équipes du sous-continent, les albos n’avaient pas grand-chose à voir contre Palmeiras (Brésil) et ont chuté inévitablement par un score global de 4-0.

– 2019: Coupe du monde féminine en France

Lors de sa première participation à la Coupe du monde, l’équipe féminine chilienne a connu un groupe F difficile avec les champions en titre, les États-Unis, la Suède et la Thaïlande.

Dans leurs débuts contre les Nordiques, ceux menés par José Letelier ont chuté 2-0, puis ils ont été battus par les Nord-Américains 3-0 et dans le dernier duel ils ont été imposés 2-0 aux Asiatiques, restant un objectif du classement à assommer.

Dans ce match contre la Thaïlande, un penalty raté par Francisca Lara à 86 minutes a coûté au Chili de ne pas continuer à chercher le titre mondial.

– 2019: record d’Esteban Paredes

La dernière année de la décennie a été marquée par la Copa América 2019 qui s’est tenue au Brésil, où l’équipe chilienne occupait la quatrième place et a perdu le double titre. Alors que dans l’environnement local, l’Universidad Católica a été consolidée comme la meilleure équipe des deux dernières années dans une période prévue des tournois nationaux en raison de l’épidémie sociale qui a été vécue dans le pays au cours du dernier trimestre.

Mais avant l’interruption du Championnat National, la dernière idole de Colo Colo, Esteban Paredes, est devenu le meilleur buteur historique du football chilien, tournant son but numéro 216 en Superclassique 186 devant son grand rival, l’Université du Chili, samedi. 5 octobre lors de la victoire 3-2 contre les Bleus au stade monumental.

Avec cela, Paredes a brisé la marque de Francisco ‘Chamaco’ Valdés, qui avait atteint 215 buts dans le football créole. De plus, avec cette victoire, les albos ont prolongé leurs 18 ans invaincus sans connaître de défaites contre le «U» à Macul.

– 2019: Le meilleur arbitre d’Amérique

L’arbitre national Roberto Tobar et ses assistants Claudio Ríos et Christian Schiemann ont mis la touche finale à la décennie la plus réussie du football chilien, car depuis 2017, ils ont pris le devant de la scène dans les principales étapes du football sud-américain, où ils ont enseigné la justice dans les finales les plus importantes jusqu’à la fin de la décennie.

En trois ans, le trident a mené six finales continentales: Recopa Sudamericana 2017 (tour), Copa Libertadores 2018 (tour), Copa Sudamericana 2018 (tour), Recopa Sudamericana 2019 (tour), Copa América 2019 et la première finale simple de l’histoire en la Copa Libertadores 2019.

En outre, la fille chilienne a été choisie pour représenter Conmebol lors de la Coupe du monde des clubs 2019 au Qatar, où Tobar et compagnie ont arbitré un match du deuxième tour, plus la demi-finale entre Liverpool et Monterrey.

