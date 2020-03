Le ‘Rouge’ féminin continuera sa préparation pour le repêchage »Football Press

Mardi 24 mars 2020

Malgré la récente confirmation de la suspension des Jeux Olympiques de Tokyo, l’équipe nationale féminine poursuivra sa préparation pour les éliminatoires qui lui feront face avec le Cameroun. Sebastián Moreno, président de l’ANFP, a déclaré à cet égard que “les travaux doivent être planifiés en vue de ce parti”.

Enfin, les Jeux Olympiques de Tokyo ont été reportés, donc sa réalisation se déplacera en 2021. Cette nouvelle implique des conséquences pour le «Rouge» féminin, qui a dû affronter le Cameroun lors d’un nouveau match olympique en avril prochain. Et même si ces matchs ne seront pas joués non plus, la préparation de celui sélectionné ne s’arrêtera pas.

Cela a été confirmé par Sebastián Moreno, président de l’ANFP, qui a commenté que «notre sélection continuera à se préparer, notre personnel d’entraîneurs est en contact permanent avec les joueurs, des lignes directrices pour un soutien physique et psychologique et nutritionnel leur sont envoyées. Nous devons concentrer le calendrier et planifier le travail en vue du match de barrage avec le Cameroun. »

Concernant la suspension des Jeux Olympiques, qui a été définitivement confirmée mardi, le président de l’instance dirigeante du football chilien a profité de soutenir la décision, ajoutant qu ‘«on s’attendait à ce que cette décision soit prise pour tout ce que nous vivons, c’est malheureux mais c’est le plus compréhensible, la santé passe en premier ».

Par ailleurs, Moreno a également profité de parler de la décision prise par l’ANFP, de mettre les installations de Juan Pinto Durán à la disposition des autorités sanitaires. Dans ce sens, il a indiqué que “les autorités pourront mieux utiliser les bureaux de Pinto Durán dans les prochains mois, ce qui sera sans aucun doute dur”.