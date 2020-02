Le saccage de Raiola continue avec Gary Neville à côté de la ligne de tir de l’agent

Date de publication: Mardi 18 février 2020 1:47

Mino Raiola a frappé Gary Neville après que le spécialiste a critiqué l’agent pour ses commentaires sur Paul Pogba et le patron de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer.

Raiola est impliqué dans une guerre des mots avec Uni pour avoir alimenté les discussions sur la sortie de Pogba d’Old Trafford en expliquant l’amour du Français pour l’Italie.

Ces commentaires ont conduit Solskjaer à insister sur le fait que l’influence de Raiola était limitée étant donné que Pogba est un joueur de United, avant que Raiola ne conteste la réponse du manager dans un Twitter coup de gueule.

Neville a ensuite eu son mot à dire, défendre Solskjaer et dire à United d’abandonner son association avec Raiola.

Raiola a depuis eu du temps d’antenne sur talkSPORT, où il a répondu à Neville pour sa réponse.

L’agent a déclaré: “Gary Neville possède un si grand savoir-faire dans le football que je suis surpris que sa ville de Salford ne soit pas déjà en Premier League.

«Il devrait peut-être faire partie du conseil d’administration de Manchester United. Peut-être qu’il devrait leur demander un travail.

“Je me fiche de ce que dit Gary Neville.”

Raiola a également été invité à clarifier ses commentaires sur l’affinité de Pogba avec l’Italie, ainsi que sa diatribe Twitter sur Solskjaer.

«Je pensais que ce que Solskjaer avait dit était hors de propos. De toute évidence, il a pris des phrases à part pour un de mes entretiens et a agi offensé d’avoir offert Paul Pogba aux clubs sans autorisation ou quoi que ce soit », a-t-il déclaré.

«Mais on m’a demandé si Paul aimerait l’Italie. Il a une deuxième maison. Ce n’est plus le cas maintenant. Il est concentré sur Manchester United, réintégrant l’équipe le plus tôt possible et finissant la saison en beauté. »

Pogba est actuellement exclu d’une blessure au pied, mais se rapproche d’un retour à l’action, après avoir publié des mises à jour régulières sur les médias sociaux de sa guérison.

United a réduit l’écart aux quatre à trois premiers points avec une victoire de 2-0 sur Chelsea à Stamford Bridge lundi soir.

Des buts en tête dans les deux mi-temps d’Anthony Martial et Harry Maguire ont donné la victoire aux Red Devils, avec le Club de Bruges en Ligue Europa à côté de Solskjaer jeudi.

Lire la suite: La réaction de Solskjaer de Stamford Bridge