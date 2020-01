Le salut de Sprint pour Montecalvario, repris par le cri et le poker chez Boys Pianurese

NAPLES. Week-end amer pour le Garçons Pianurese perdre, et mal, sur le terrain de Montecalvario. L’équipe de M. Saggiomo, abattue par des blessures et dans un état d’urgence constant, laisse place à une Montecalvario, qui joue un match difficile et à la fin mérite de remporter les trois points.

BOT ET RÉPONSE

Le match commence avec les locaux qui jouent le jeu, avec le duo Romano-Aprile tissant les lignes de jeu au milieu du terrain. A 21’pt le premier flash: tiré de la mi-avril, Fiorito, souillé dans la zone adverse, frappe la mouche en plaçant le ballon de l’autre côté de la petite zone, où se trouve Bagnoli, ce qui rend Rinaldi sec. La réaction des garçons est immédiate: remise en jeu d’Aceto près de la zone locale, ballon aux pieds de Zavarese qui donne un coup de pied à la volée et, à 25 pi, attrape l’égal. Ayant échappé à l’inconvénient, les plaines semblent y croire davantage et terminent la première partie du jeu en crescendo.

TRIS MONTECALVARIO ET PIANURESE KO

La reprise commence par un black-out des invités: à 6’st, en effet, sur un centre venant de la gauche de Bagnoli, Scognamiglio saute plus haut que tout le monde et gonfle la tête du filet, ramenant son avance. Les Boys sont dans un état de confusion et à la 21e st capitule pour la troisième fois: coup franc du trocart de Romano, le ballon arrive au deuxième poteau du but invité, l’arrière-garde noir-vert n’est pas parfait, et Fiorito en profite en plaçant le ballon dans le filet de 3-1. Monsieur Saggiomo tente de reconcevoir l’équipe pour tenter de reprendre la course. A 29’st Zavarese, bien servi dans la zone par Puoti, il triomphe de Trinchella qui touche le ballon avec sa main, et l’arbitre décide de la pénalité: à partir de 11 mètres Sica va déplacer Nani, raccourcit les distances et rouvre le match avec 15 minutes restantes pour jouer. Mais la tentative des Boys d’ajuster le score est cependant contrecarrée à la minute 36 de la seconde mi-temps: lancement inoffensif en avril, le ballon est reçu par Fiorito au bord de la zone adverse. l’attaquant local met le ballon au sol, se retourne, pénètre dans la surface de réparation et bat Rinaldi pour la finale 4-2. Première défaite de 2020 pour Boys Pianurese qui reste dans les zones dangereuses. Excellent test de Montecalvario qui gagne et convainc.