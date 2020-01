“Le salut? Je le crois sinon je ne serais pas là”

NAPLES. Sept points de l’aire de jeu, une situation très délicate à la maison New North Naples. Le partenariat de Président Sinigaglia cependant, il ne va pas passer pour une victime sacrificielle et, le week-end dernier, il a remporté une précieuse victoire interne contre Marcianise.

PREMIERS MOTS

Du champ au marché, où le diesse Giuliano Sinigaglia a défini l’achat du footballeur Antonio De Iacovo, né en 1987 qui a de l’expérience en Serie C et D dans sa carrière, parmi les différents maillots portés, il y a ceux du Mezzocorona, Molfetta, Alto Brandano, Tortoli et Corridonia. Malgré la situation de classement déficitaire, le garçon se présente avec beaucoup d’enthousiasme: “Au vu du dernier résultat de l’équipe contre Marcianise, je peux dire que j’ai fait le bon choix. – l’attaquant a commencé – Après une longue négociation, j’ai accepté la proposition de la famille Sinigaglia. Franchement, n’importe qui aurait renoncé à regarder le classement, mais j’aime les défis et je pense que cette équipe a du potentiel. Salut? Je le crois, sinon je ne serais pas là, ça me fait honneur de faire partie d’un club sérieux et ambitieux. J’ai trouvé un groupe uni, je n’aurais pas pu rêver d’un meilleur début, maintenant je mettrai toute mon expérience à la disposition de l’équipe. – conclut De Iacovo – J’en profite pour remercier la société, Diesse Sinigaglia et le technicien Ferrara qui m’ont vivement souhaité. Dans cette nouvelle expérience, je trouve également une amie très chère, Andrea Pica, maintenant à Casoria, un défi difficile nous attend mais je suis sûr que nous donnerons tous à 200% “.