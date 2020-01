Le Scrap pour le football de la Ligue des Champions en Premier League

Crédit photo: .

Bien que gagner la ligue soit toujours l’objectif, atteindre les quatre premiers de la Premier League est crucial pour les «six grands» car ils offrent une passerelle vers la Ligue des champions, la compétition de clubs la plus prestigieuse d’Europe. Il semble que la quatrième place soit la plus disputée en termes de rebut pour le football de la Ligue des champions en Angleterre, et elle ne manque jamais de divertir les téléspectateurs du monde entier.

La ferraille du football de la Ligue des champions

Histoire

Historiquement, Manchester United, Chelsea, Arsenal et Liverpool ont le plus souvent occupé ces lieux. Cependant, au cours des dernières années, Manchester City et Tottenham Hotspur ont pris les places généralement abandonnées par Chelsea et Arsenal. Cela ne veut pas dire, cependant, qu’il n’existe aucune variété dans les quatre premiers parmi les «six grands».

Au cours des deux dernières années, Arsenal est le seul club de ce groupe d’élite à ne pas s’être qualifié pour le football de la Ligue des champions, et au cours des quatre dernières années, sept équipes ont réussi à le faire, y compris Leicester City quand elles ont remporté la Premier League en 2015. / 16.

Cette saison, les trois premières places semblent complètes avec Liverpool, Manchester City et Leicester. Bien que les Foxes et Manchester City puissent échanger leurs positions à quelques reprises pendant le reste de la saison, ils semblent être ceux qui termineront la campagne dans le top trois, ne laissant qu’un seul endroit convoité pour se qualifier, mais qui remportera le scrap pour le football de Ligue des Champions?

Qui peut le faire cette saison?

Cette saison a été particulièrement imprévisible, avec quatre des «six grands» points de chute comme s’il n’y avait pas de lendemain. Il existe de nombreuses équipes luttant contre ce rebut pour le football de la Ligue des champions, y compris certains nouveaux arrivants.

Chelsea: quatrième place actuelle

Chelsea est l’équipe occupant actuellement la quatrième place. Cependant, leur forme récente suggère qu’ils essaient de tomber de leur perchoir. Les Bleus n’ont remporté que quatre de leurs douze derniers matchs, notamment des pertes embarrassantes pour des équipes comme un West Ham en difficulté et une relégation aux prises avec Bournemouth.

Les prochains matchs de Chelsea pourraient se révéler cruciaux. Ils affronteront un Leicester en difficulté, qui tentera de conserver la forme qui lui a valu la troisième place. Ensuite, ils affrontent Manchester United et Tottenham, deux rivaux pour la quatrième place, l’équipe de Manchester étant la plus proche d’eux.

Si Chelsea parvient à obtenir un nombre important de points de ces matchs, ils tireront parti de leur avantage de points déjà existant, mais s’ils perdent face à leurs rivaux, cela pourrait nuire à leur candidature pour le football de la Ligue des champions. Les Bleus doivent également profiter de leurs périodes de matchs plus faciles, sans perdre de points contre les équipes dans la moitié inférieure, comme le font la plupart des concurrents. Si Chelsea peut mettre en place un parcours régulier, il pourrait bien finir quatrième.

Manchester United: Blessure frappée

Manchester United a mis en place une bonne forme en décembre, mais une perte du Jour de l’An contre Arsenal les a durement touchés. D’autres équipes autour d’eux ont également perdu des points, mais United n’a remporté qu’un seul match de championnat en 2020 jusqu’à présent.

Actuellement en Ligue Europa, les Red Devils pourraient avoir une autre voie vers la Ligue des champions. Ils ont certainement de bonnes chances de gagner cette compétition, mais leur situation de blessure complique à la fois cela et l’obtention d’une bonne finition en Premier League.

Des blessures ont hanté la saison 2019/20 de United. Leurs deux meilleurs milieux de terrain à Paul Pogba et Scott McTominay ont été absents pendant une grande partie de la saison. Plus récemment, Marcus Rashford est devenu un doute à long terme, susceptible de revenir en mars ou avril tandis que le duo de milieu de terrain devrait sortir jusqu’en février.

Tout comme Chelsea, les rencontres imminentes de United semblent très difficiles. Leurs trois prochains matchs sont contre leur équipe de bogey Wolverhampton Wanderers, Chelsea, quatrième, et un Watford rajeuni. Après cela, leurs matchs ne sont pas plus faciles avec les opposants Everton, Manchester City, Tottenham et Sheffield United. Bien que ceux-ci puissent faire une lecture sinistre pour tout fan de United, les Reds ont été très bons contre les “six grands”, ils peuvent donc faire mieux que prévu. Après cette période difficile, United a des matchs contre de nombreuses équipes coincées dans la moitié inférieure du tableau et devra mettre en place une forme régulière pour avoir une chance d’obtenir la quatrième place.

Bien que la blessure de Rashford ait donné à la candidature de United pour le football en Ligue des Champions une complication supplémentaire, ils ont encore beaucoup de qualité dans l’équipe, et avec la perspective d’une signature supplémentaire, United pourrait toujours terminer quatrième.

Tottenham: grandes blessures, gros problèmes

Après avoir commencé la saison avec Mauricio Pochettino en charge, Jose Mourinho est maintenant le patron de Tottenham. Malgré le changement de direction, aucun véritable changement de forme ne s’est produit, Tottenham se retrouvant en sixième, six points derrière la quatrième place.

La forme récente de Tottenham n’a pas étonné. Ils n’ont remporté que deux de leurs huit derniers matches de championnat et avaient besoin d’une reprise pour battre l’adversaire du Championnat. Leur résultat le plus humiliant est venu dans un match nul contre Norwich City qui est assis au fond de la table.

Les Spurs n’ont que trois blessures actuelles, et bien que les premiers joueurs Moussa Sissoko et Ben Davies soient remplaçables par l’équipe actuelle, Harry Kane ne l’est pas. L’Anglais est leur meilleur buteur et depuis sa blessure, l’attaque des éperons semble très faible.

Les prochains matchs de Tottenham sont un sac mixte. Alors qu’ils joueront à Manchester City, United et Chelsea, les Spurs ont des matchs entre les deux qui offrent un répit. Cela donne à Tottenham un avantage dans la course à la quatrième place.

Wolverhampton Wanderers: la deuxième saison des attentes dépassées

Il y a à peine six ans, Wolverhampton Wanderers était une équipe de la ligue. Maintenant, ils ont du mal à se placer dans le top quatre du top anglais. La saison dernière, une équipe nouvellement promue des Wolves a terminé à la septième place, et ils pourraient encore progresser cette fois-ci avec l’incohérence des autres équipes autour d’eux.

Les loups ne se sont pas bien comportés depuis le début de l’année civile, avec une seule victoire à ce moment-là. Ils ont cependant été assez constants et n’ont pas perdu de points lorsqu’ils sont favoris aussi souvent que ceux qui les entourent.

En l’absence de joueurs de la première équipe blessés, les Wolves ont reçu un coup de pouce supplémentaire dans leur tentative de quatrième place.

Les matchs des Wolves, comme ceux des Spurs, leur permettent de se reposer entre les gros matchs et les meilleures chances possibles dans le top quatre. Ils jouent à Manchester United suivi de Leicester et d’Arsenal suivi de Sheffield United mais, en général, il n’y a pas beaucoup de congestion de matchs difficiles, et être hors de la FA Cup les aide encore plus.

Sheffield United: nouveau et réussi

Il y a trois ans, ils étaient en League One, mais Sheffield United a été promu en Premier League la saison dernière après une deuxième place au Championnat. Les Blades sont huitièmes, à un point seulement de Manchester United, des Wolves et des Spurs.

United a également perdu de nombreux points cette année civile, grâce à des matches difficiles contre Manchester City, Liverpool et Arsenal.

Les Blades n’ont pas de blessures à long terme, ce qui leur donne un avantage dans leur tentative de quatrième place

Les matches restants de Sheffield semblent nettement plus faciles que ceux de leurs quatre principaux rivaux. Ils n’ont que quatre matchs contre des équipes actuellement au-dessus d’eux, et le reste de leurs prochains matchs semble très gagnable. Les Blades pourraient être en mesure d’obtenir quelques victoires cohérentes, et une aventure dans le monde du football européen de haut niveau semble possible pour une équipe se battant pour la promotion de la Premier League il y a tout juste un an.

Arsenal: une saison décevante avec de nouvelles lueurs d’espoir

Arsenal a eu trois managers cette saison. Unai Emery, Freddie Ljungberg et Mikel Arteta. Dans les deux premiers cas, la forme était médiocre et impliquée dans un rebut de milieu de table. Depuis la nomination de Mikel Arteta, cependant, les Gunners ont montré des lueurs de promesse.

Arsenal n’a remporté qu’un match au cours de la nouvelle décennie, mais il n’a pas perdu de match non plus. Comme le meilleur buteur Pierre-Emerick Aubameyang semble rester à Londres au moins jusqu’à l’été, Arsenal a vraiment l’espoir de remonter la table à condition qu’il puisse rester en forme.

La situation de blessure du club londonien ne semble pas très bonne, en particulier en défense, avec Kieran Tierney, Calum Chambers et Sead Kolasinac tous dehors depuis un certain temps. Cela les gênera malgré les progrès réalisés sous Arteta.

Arsenal proposera dans un proche avenir une série d’appareils qui semblent largement faciles. Leur période la plus difficile arrive en fin de saison. Arteta cherchera à profiter de ces jeux plus faciles pour renforcer la confiance, puis frapper les plus difficiles en bonne forme.

Bien que les matches, les blessures et la position de la ligue se cumulent actuellement contre Arsenal, il y a encore une chance qu’ils puissent obtenir le football en Ligue des champions. Arteta a eu un impact positif sur le club, et s’ils peuvent continuer, ils sont prêts à se qualifier pour la compétition de clubs la plus prestigieuse d’Europe.

Avec les nouveaux arrivants et les points extrêmement proches, le rebut pour le football de la Ligue des champions en Premier League semble fascinant.

