Le seul vrai positif de Liverpool? C’est seulement la mi-temps

Date de publication: Mardi 18 février 2020 10:33

Le rire quand Jurgen Klopp a appris que l’Atletico Madrid n’avait pas perdu un seul match à élimination directe de la Ligue des champions à domicile sous Diego Simeone a trahi deux choses: a) c’était vraiment la dernière chose qu’il voulait apprendre dans les dernières minutes avant un match et b) il aurait heureusement tiré au sort sans jouer 90 minutes de contusion. “Dieu merci, nous jouons aussi à Anfield”, a-t-il déclaré. Et c’était avant le manque de qualité de Liverpool et la discipline de l’Atletico combinés pour laisser les champions en titre dans la position bizarre de menacer à peine de marquer un but.

Parfois, les équipes peuvent marquer trop tôt; vous savez qu’Arsenal ne conservera pas une avance de 86 minutes contre l’opposition d’élite. Mais il n’est jamais trop tôt pour l’Atletico, qui a marqué au bout de quatre minutes et a ensuite savouré l’occasion de défendre non seulement pendant 86 minutes mais 176 minutes plus les arrêts. Ils sont presque à mi-chemin de leur destination et Liverpool devra être tellement mieux, tellement plus innovant, dans la seconde moitié de cette égalité.

Ils ont commencé bâclement dans le seul match qu’ils ne pouvaient absolument pas se permettre de commencer bâclement, accordant un but à l’Atletico puis en enchaînant un autre pour le laisser dans le taxi. En fin de compte, laisser Madrid avec un déficit d’un but pourrait encore faire d’eux des favoris étroits pour progresser, compte tenu de leur forme à Anfield. Mais la manière de la défaite devrait inquiéter Klopp, qui a vu son équipe échouer à tirer un seul tir cadré à 73% de possession de balle. La livraison a été médiocre, le mouvement a été lent et la tactique était prévisible.

Ils avaient été prévenus. Dans une vaste portée entretien avec The Guardian, Saul a expliqué que l’Atletico savait battre Liverpool. Il n’a pas prédit un rebond sur Fabinho et un but marqué par l’un des quatre attaquants parmi les neuf joueurs des Reds défendant un corner, mais il a expliqué que Liverpool «a du mal à être profond parce qu’ils sont très, très, très bien en transition ». Armés de leur avance, ils se sont assis profondément et Liverpool a en effet trouvé cela très difficile, pompant largement de longues balles vers la tête des joueurs en avant sans espace pour courir derrière.

L’Atletico était plus qu’heureux de permettre aux défenseurs de Liverpool de récupérer le ballon, leurs quatre arrières enregistrant tous plus de 100 touches. Le fait qu’ils aient tous atteint le double des longues balles – avec Trent Alexander-Arnold tentant également 17 croix stupéfiantes – est une façon succincte de dire qu’il y avait beaucoup trop peu de rythme et d’invention de Liverpool. Peut-être Sam Allardyce avait raison après tout.

“C’est leur façon de jouer”, a déclaré Virgil van Dijk, un pauvre atypique après le match. Il a affirmé que Liverpool «s’en était plutôt bien sorti», mais personne ne regardant ce match n’aurait conclu que Liverpool avait prospéré dans ces conditions. Ils ont été secoués, puis ils n’ont absolument pas réussi à faire vibrer l’adversaire malgré la domination du ballon. Les seuls vrais points positifs à retenir de la nuit ont été qu’ils n’ont perdu que 1-0 et ce n’est qu’à la mi-temps.

Il y aura ceux qui marmonnent sur les arts sombres et ceux qui blâment en quelque sorte l’arbitre, mais Liverpool connaissait le défi qui les attendait à Madrid et ils ont échoué. Ils savaient qu’ils faisaient face à un côté qui leur correspondrait pour l’intensité et à un manager qui correspondrait au leur pour la passion. Maintenant, ils doivent montrer qu’ils ont l’ingéniosité pour correspondre à leur intensité.

Sarah Winterburn