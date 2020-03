Le sh * tness du Real Madrid et de Barcelone fait de la Liga une grande …

Date de publication: Mercredi 4 mars 2020 9:32

«Pour le Real Madrid, c’est un match vital. C’est beaucoup plus important pour eux que pour nous. »

Ce sont les mots du manager de Barcelone, Quique Setién, avant le clásico de dimanche soir au Bernabéu. C’était une déclaration audacieuse, peut-être conçue pour amener une pression supplémentaire sur le côté domicile, mais on ne peut nier qu’elle était factuellement correcte.

Le mois dernier, Madrid dirigeait la ligue tandis que Barcelone luttait pour sa stabilité sur le terrain et en dehors. Vint ensuite une baisse de forme inattendue – un nul à domicile face à la Celta de Vigo en difficulté, suivi d’une défaite à Levante – qui les plaçaient à deux points d’un Barcelone renaissant.

La victoire sur le Barça verrait Los Blancos revenir en tête du tableau et établir un avantage face à face potentiellement crucial sur leurs rivaux catalans. La défaite leur laisserait cinq points de retard et une montagne à gravir dans leur tentative de remporter leur premier titre en trois ans.

Si les paroles de Setién étaient effectivement destinées à augmenter la pression sur Madrid, elles n’ont pas tout à fait l’effet souhaité. L’équipe locale a gagné 2-0 avec des buts de Vinícius et de l’homme oublié Mariano Díaz. Le match était plus proche que le score ne le suggère, Barcelone manquant plusieurs excellentes chances, mais Madrid méritait finalement une victoire qui donne un nouveau souffle à la course au titre.

Il reste 12 matchs à jouer, avec juste un point séparant les deux ennemis acharnés. Les deux parties étant sans doute à leur pire depuis plusieurs années, tout pourrait arriver dans la dernière ligne droite, et il ne serait pas surprenant que le leader change à nouveau de mains plusieurs fois avant la fin de la saison.

Sur le papier, Barcelone a le match le plus difficile, avec Séville et l’Atlético Madrid parmi leurs adversaires restants, mais en vérité, n’importe quelle équipe pourrait prendre des points sur ces équipes du Barça et de Madrid.

Compte tenu de la pauvreté relative des campagnes des deux côtés jusqu’à présent, il est surprenant qu’elles soient les deux seules fois dans la chasse au titre. Ils devraient tous deux être reconnaissants du fait que l’Atlético Madrid mène sa propre campagne de bégaiement et n’a pas profité de la faiblesse relative des deux premiers.

Le commentaire d’après-match de Gerard Piqué selon lequel c’était le «pire Madrid qu’il ait affronté au Bernabéu» sur la base de leur performance au premier semestre a suscité la controverse, mais il a reconnu que le Barça n’était pas très bon non plus, et un meilleur Barcelone aurait puni le manque de qualité de leurs rivaux.

Madrid est généralement solide sur le plan défensif, mais il manque le blessé Eden Hazard, et sa doublure Vinícius était désespérément à court de confiance et de produit final avant son but dimanche soir. Karim Benzema, qui a connu une excellente première moitié de saison, n’a pas réussi à troubler les buteurs depuis son but vainqueur contre l’Atlético le 1er février.

Barcelone continue de souffrir d’une dépendance excessive à l’égard de Lionel Messi, qui a connu un mauvais match dimanche selon ses normes certes ridiculement élevées, et il est clair que tout ne va pas bien dans les coulisses. Le public a craché entre Messi et Eric Abidal, l’utilisation présumée d’une société de relations publiques pour promouvoir le président Josep Maria Bartomeu et salir ses rivaux, et maintenant la consternation signalée parmi les joueurs envers le directeur adjoint Eder Sarabia pour ses ébats de ligne de touche grossière sont indicateurs de désordre au club, et cela a parfois été reflété sur le terrain cette saison.

Mais le fait qu’aucune des deux équipes ne soit à son meilleur ajoute un élément épicé à la course au titre. Au plus fort des années de pointe Messi-Ronaldo, nous pouvions prédire avec confiance que le Barça et Madrid glisseraient très rarement contre les feux inférieurs. Maintenant, rien n’est certain pour les deux clubs, et bien que la qualité en souffre, l’imprévisibilité est un ajout bienvenu.

Les incarnations actuelles de ces deux équipes peuvent être à des kilomètres du vieux Barcelone et du Real Madrid, mais ce fait pourrait en faire l’une des courses au titre les plus intéressantes depuis des années.

Dan Bridges