Le Shakhtar le fait tirer devant un Atalanta qui veut entrer dans l’histoire

Comme on dit en catalan, la traversée de Kharkiv sera «caixa o faixa & rdquor;. Le Shakhtar Donetsk-Atalanta promet de très fortes émotions, bien que tous les poissons ne soient pas vendus au stade Metalist. Pour l’équipe minière, l’équation est très simple: s’ils gagnent, ils passent aux huitièmes. En cas d’égalité, cela pourrait suffire tant que le Dinamo Zagreb ne renverse pas un Manchester City déjà qualifié.

12/11/2019

Act.12 / 12/2019 à 14:02

CET

Sergi Montes

L’équipe ukrainienne enregistre cinq matchs à domicile sans remporter le maximum de compétition continentale, et en tant qu’hôte n’a pas été invaincu en phase de groupes depuis 2015. Devant, une équipe italienne qui confiera son destin à «Papu ’Gómez. L’Argentin veut faire l’histoire avec un Atalanta qui n’a jamais disputé les huitièmes de finale de Ligue des champions. Le duel, a-t-il dit, y fait face “comme s’il s’agissait d’une finale de la Coupe d’Europe”.

Celles de Bergame, avec le creux sensible de Chaussure Duvan et le doute jusqu’à la dernière minute d’Ilicic, touché après le duel contre Hellas Verona, doit surmonter le froid et les 15 centimètres de neige à Kharkiv, gagner les Ukrainiens et attendre le groupe de Pep Guardiola Ne perdez pas à Zagreb.

Onces possibles

Shakhtar: Pyatov; Dodó, Ismaily, Matvyenko, Krivtsov; Stepanenko, Patrick; Teté, Kovalenko, Taison; et Moraes.

Atalanta: Gollini; Massiello, Palomino, Djimsiti; Freuler, Roon, Gonsens, Hateboer; Pasalic, Papu Gómez; et Muriel.

Arbitre: Happy Zwaller (Allemagne).

Campagne: OSK Metalist Stadium (18: 55h).