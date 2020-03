Le Skipper Bermúdez a été très dur avec Nahuel Molina Lucero: “Son destin n’est pas d’aimer notre club ni de le respecter”

Malgré la crise sanitaire dans le monde, La bouche Il a souri il y a deux semaines avec un nouveau titre. C’était le Super ligue 2019/2020 qui a donné un autre visage au présent de Xeneize. Après cette victoire contre Gymnastique et escrime La Plata et l’égalité entre Rivière y Atlético Tucumán, l’ensemble dirigé par Miguel Angel Russo Il a obtenu un championnat local inattendu qui a été un soulagement pour tout le monde.

Jorge “Motif” Bermudez, membre du Conseil du football qui dirige Juan Román Riquelme, a parlé au milieu de cette parade dans le football argentin et a évoqué la situation de Nahuel Molina Lucero, l’ancien côté de Rosario Central qui n’a pas encore conclu son contrat avec La bouche et que tout indique qu’il partira. Ce jeudi, le footballeur a été opéré des ligaments sans autorisation de l’institution, ce qui indique que l’accord qui n’a jamais existé est sur le point d’être rompu.

“Nous avons fait un grand effort, dirigé par notre vice-président, pour fixer, organiser et poursuivre un contrat qui donnerait au garçon la possibilité de rester dans notre club, de devenir une équipe où l’enseignant Russo Je l’ai vu de bon œil au début de la pré-saison. Malheureusement, cela n’a pas été possible, de nombreux points ont été laissés non liés aux années précédentes “, a déclaré le Colombien à propos du joueur.

Et il a ajouté: “Je ne veux pas oser. L’équipe la plus importante d’Argentine s’appelle Boca Juniors, c’est l’équipe que tous les joueurs des divisions mineures devraient être fiers de porter leur maillot et quel que soit le destin de Molina, ce n’est pas aimer notre club, respecter son respect. “

Finalement, Bermudez il s’est exprimé sur les déclarations de Gustavo Alfaro, ancien directeur technique de Xeneize. “Le monde La bouche C’est difficile à atteindre pour ceux d’entre nous qui ont eu l’occasion d’en faire l’expérience. Dans les bons et les mauvais moments, nous savons qu’il faut savoir porter chaque moment et il y a des gens qui le comprendront et d’autres qui ne le comprendront pas. Le monde de Boca est très spécial, il est destiné à ceux qui le comprennent et savent comment le porter, mais le professeur Alfaro a fait un excellent travail et je pense qu’il est apprécié “, a-t-il déclaré. En outre, il a déclaré: “Le professeur Alfaro a compris que le monde de Boca ne dirigera pas seulement une équipe de football, il y a beaucoup de choses”.