Le skipper Bermúdez a surpris tout le monde et a ouvert les portes de Boca à Edinson Cavani

Jorge Bermúdez, membre du Boca Football Council, a donné un aperçu du marché de passage qui arrive à mi-parcours de l’année et lui a ouvert la porte à l’arrivée d’Edinson Cavani, qui a déclaré son intention de jouer pour Xeneize et à mi-parcours de la fin de l’année. leur lien au PSG.

“C’est un souhait et une possibilité. Rencontrer (Juan Román) Riquelme et (Diego) Forlán à distance, et connaître le statut de Cavani, j’espère très bientôt. Il nous donnerait une bonne main et serait très favorable. Je pense que les signes sont clairs“, a indiqué l’employeur, en dialogue avec Radio Cooperativa.

Pour sa part, il a fait une analyse des joueurs qui peuvent partir en milieu d’année: “Bebelo Reynoso est l’un des moins susceptibles de partir et les plus susceptibles de contester la propriété. J’adore comment il joue et a ce don de que l’équipe joue comme il veut. Et Junior Alonso devrait rester avec nous autant d’années qu’il peut jouer au football. “

Enfin, il a évoqué le possible renouvellement de Carlos Tevez: “Il a fini par dire qu’il avait encore beaucoup à faire. Il a reçu une confiance absolue et une pleine responsabilité. Ce n’est pas tant ce que nous lui avons donné, mais ce qu’il a dit qu’il allait réaliser avec notre confiance. J’adorerais qu’il reste aussi longtemps qu’il le souhaite “, at-il conclu.