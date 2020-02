Le Soleil admet être présent à l’attaque à domicile d’Ed Woodward

Le journal Sun a publié un communiqué de presse en réponse à la plainte déposée contre lui par Manchester United.

Les Red Devils ont déposé hier une plainte auprès de l’Independent Press Standards Association au sujet de la couverture par le Sun de la récente attaque contre la maison du vice-président exécutif Ed Woodward à Cheshire.

La plainte, divulguée dans un Tweet du rédacteur sportif de BBC News, Dan Roan, était centrée sur l’accusation du club selon laquelle le journal avait eu connaissance de l’attaque et ne l’avait pas signalée.

Un porte-parole de Sun a maintenant publié un communiqué de presse en réponse à la nouvelle qui confirme que le journal le savait à l’avance et était effectivement présent sur les lieux.

«À la suite d’une information selon laquelle il devait y avoir une manifestation à laquelle un journaliste de Sun a assisté. À aucun moment notre journaliste n’a été informé de ce qui allait se produire, ni ne l’a incité, ni encouragé aucune activité criminelle », déclare la réponse.

Jusqu’à présent sur les sites de football de la BBC et de Sky, la presse anglaise en général a choisi de ne pas rapporter ni la plainte ni la réponse de The Sun. À notre connaissance ce matin, seul The Guardian a choisi de courir avec l’histoire.

Il est curieux de savoir pourquoi une histoire aussi choquante ne serait pas couverte par la plupart des journaux.

La révélation a cependant envoyé des ondes de choc sur les réseaux sociaux, de nombreux fans pensant que le tout était un coup de pub orchestré par Woodward lui-même qui avait mal tourné.

Ces accusations viennent à la lumière du fait que Woodward a récemment employé la firme de relations publiques d’un ancien journaliste de Sun, Neil Ashton, pour améliorer son image et celle des propriétaires du club, la famille Glazer, avec les fans.

Ed Woodward essayant de se distancier de sa propre cascade de relations publiques 🤪 # GlazersOut https://t.co/oM0ozL0vlN

– Paul (@lad_united) 7 février 2020

Au moment où ils ont dit que c’était une mise en scène et que c’était un coup de pub de Woodward, je ne voulais pas le croire. Semble que j’avais tellement tort. Sérieusement Ed, WTF? 😤

– Morbius Stark (@ManUtdSympa) 8 février 2020

Mauvaise nouvelle car le club / Woodward pour sauver leur trou allumera le soleil sur cette cascade de relations publiques qui a mal tourné! Médias crédules / Les fans de Man Utd comme des moutons l’avaleront et présenteront Utd comme des “victimes” 🤮🤦‍♂‍Penser que cette cascade de relations publiques a arrêté les chants / protestations! 🤮 # Glazersout #WoodwardOut #MUFC https://t.co/MqNmqC1xpL

– kevin o shea (@KezaShea) 8 février 2020

Alors que de telles accusations pourraient tomber sous le nom de théories du complot, c’est clairement une coïncidence qu’après la nomination d’Ashton, un article chantant les louanges de Woodward est apparu dans The Sun le 24 janvier. L’attaque à domicile de Woodward s’est ensuite produite le 29 janvier.

Une simple recherche Google ™ sur «The Sun Ed Woodward à ne pas blâmer» révèle le revirement flagrant du journal en termes d’opinion sur le vice-président exécutif. Le 23 septembre de l’année dernière, le titre était «Ed Woodward à blâmer pour la mort de Man United» et le 24 janvier, le titre était «Ed Woodward n’est pas à blâmer pour les ruines de Man United».

Que Woodward, ou Ashton d’ailleurs, ait été impliqué de quelque façon que ce soit dans l’incident, deux faits ont maintenant été établis: Le Soleil, de son propre aveu, avait une connaissance préalable de ce qu’il appelle la “ protestation ”. et était présent.