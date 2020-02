Le SPAL, prochaine proie de l’insatiable chrétien

Un jour de plus, le ‘Vecchia Signora«Doit gagner pour assurer la première place du Série A. La SPAL, colista, on dirait un rival favorable. Mais pour le Juventus Gagner n’est pas suffisant. Avec le duel de Champions avant le Lyon Au coin de la rue, les «bianconeri» doivent convaincre, s’aimer une fois pour toutes. Il n’en a plus d’autre, pour étirer les doutes qu’il traîne depuis août.

22/02/2020 à 08:46

CET

X. Serrano

Face à l’incertitude, pas de meilleur remède qu’une valeur sûre: Cristiano Ronaldo et son idylle avec le but. Les Portugais ont marqué lors de leurs dix derniers matchs Série A, 15 buts au total. En fait, la poudre à canon de CR7 Il a soutenu la fragilité et le jeu gris de l’équipe. Malgré cela, les «bianconeri» ont perdu lors de leurs deux derniers matchs Turin.

Pour plus d’inri, Sarri aura les absences de Higuain, Khedira, Demiral, Bonucci, Douglas Côte et Pjanic. Mais il n’y a aucune excuse qui vaille. La Latium, sans obligations européennes, n’est qu’un point.

Pioli rentre chez lui

Il Milan visite Florence et son technicien, Stefano Pioli, revenez à un Artemio Francchi C’était sa maison pour deux campagnes. “Grâce à Astori, je suis une meilleure personne”, se souvient-il visiblement excité lors de la précédente. Pioli c’était le technicien «alto» lorsque son capitaine, Davide Astori, est décédée en mars 2018 en raison d’un arrêt cardiaque. L’épisode a choqué l’ensemble Série A.

Sur le plan sportif, le Milan arrive en trajectoire ascendante et espère gagner pour fouler les positions européennes.

Compositions probables

SPAL: Berisha; Cionek, Bonifazi, Zukanovic, Reca; Missiroli, Valdifiori, Castro; Francesco, Petagna et Strefezza.

Juventus: Szczesny; Danilo, Rugani, De Ligt, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Matuidi; Square, Dybala et Ronaldo.

Fiorentina: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Cáceres; Pol Lirola, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Vlahovic et Chiesa.

Milan: Donnarumma; Conti, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernández; Kessie, Bennacer; Castillejo, Çalhanoglu, Rebic; Ibrahimovic