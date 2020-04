“Le sport est basé sur la loyauté et la moralité”

ROME. L’intention redoutée de certains conseils fédéraux d’utiliser le Fonds d’intégration des salaires (FIS), prévue par le décret «Cura Italia», pour les travailleurs de la même, fait ressortir un problème juridique: Sport e Salute Spa contribue déjà publiquement au fonctionnement de la FSN y compris les frais de personnel en fonction de la taille établie.

LA CLARTÉ EST NÉCESSAIRE

Si vous deviez accéder fonds publics supplémentaires pour la même institution cela préfigurerait une anomalie?

«Ceci, surtout, à la lumière d’une urgence épidémiologique dans laquelle de nombreuses entreprises ont besoin d’une aide économique pour survivre. En plus d’une question juridique, il y a aussi un thème lié à un exemple qui doit venir du monde du sport, qui est basé sur des principes de loyauté et de moralité, et du système sportif italien “- a expliqué le Sénateur Claudio Barbaro, Président de l’ASI.

ENVOYER UNE LETTRE

L’UGL a déjà envoyé une lettre au CONI, au Sport e Salute Spa et aux fédérations sportives nationales concernées, demandant de clarifier le problème susmentionné afin d’éviter également un éventuel mécanisme qui pourrait s’étendre à toutes les fédérations et impliquer fortement le système sportif italien propager un problème juridique, moral et économique, bien entendu, mérite certainement d’être approfondi par les organes compétents.

Auteur:

Gianrolando Scaringi