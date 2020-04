“Le sport est l’un des moteurs de la reprise. Il nous reste 10 jours difficiles”

ROME. Le Ministre des Sports, Vincenzo Spadafora, est intervenue par le biais de ses canaux sociaux officiels pour clarifier la position du Sport italien dans un moment très délicat pour le pays.

MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES

«Le sport appartient à tout le monde, pas seulement aux grands champions. C’est pourquoi j’ai convoqué la réunion avec les présidents des organes de promotion du sport, tenue par vidéoconférence. J’ai écouté leurs raisons et leurs propositions concernant la phase d’urgence que nous traversons. J’ai toujours soutenu que le sport de masse avait une importance stratégique pour notre pays car il s’adressait à tous. C’est celle des petites associations, celle qui concerne les handicapés, les personnes âgées. Pour cette raison, nous avons pensé à des mesures économiques à mettre en œuvre immédiatement pour les travailleurs du monde du sport et d’autres seront prévues, également grâce à la discussion d’hier. Parce que le sport peut vraiment être l’un des moteurs du redémarrage mais chacun peut et doit faire sa part. Car ce n’est qu’ensemble que nous pourrons surmonter ce moment et envisager l’avenir avec espoir ».

APRÈS NOUVELLE MESURE DE PÂQUES?

Concernant la reprise des activités sportives, la position du gouvernement est très claire: «Nous allons faire face à dix jours vraiment difficiles et importants, après Pâques, nous espérons qu’il y aura des signes encore plus clairs de reprise. Les compétitions sportives de tout ordre et de tout grade sont donc interdites jusqu’au 13 avril, conformément au dpcm, nous demandons donc un sacrifice supplémentaire à tous les sportifs en Italie. Le nombre de morts est encore trop élevé et il faut avant tout protéger la santé des gens, face à certains, il faut faire des sacrifices pour inverser le cours. Le début en mai? Nous pensons à un plan extraordinaire pour ceux qui doivent recommencer, mais si nous ne sortons pas de cette urgence sanitaire, il devient difficile de faire des prévisions. “