Le sportif Ilkay Gundogan fait un geste chic sur un éventuel titre à Liverpool

Date de publication: dimanche 29 mars 2020 4:22

Ilkay Gundogan a déclaré à Liverpool qu’il n’aurait aucun problème à ce qu’ils soient couronnés champions de Premier League si la saison 2019/20 ne pouvait pas être terminée.

Les Reds n’ont pas remporté le titre de haut vol depuis 1990 lorsqu’ils ont obtenu l’ancienne couronne de première division, mais avaient 25 points d’avance cette saison avant la suspension de la campagne. en raison de la pandémie de coronavirus qui a balayé le monde.

Le dernier rapport indique que la saison pourrait se terminer à huis clos et sans ventilateurs à un moment donné plus tard cette année, bien que cela reste à confirmer et reste très discutable.

Cependant, quelle que soit la décision prise par la ligue, Gundogan admet que Liverpool devrait être considéré comme un champion digne après que le champion en titre, Manchester City, n’a pas réussi à rester sur ses traces et a vu l’équipe de Jurgen Klopp remporter 27 de ses 29 matchs joués jusqu’à présent.

«Ce serait bien pour moi [if Liverpool are named champions], il faut être sportif », a déclaré l’Allemand à ZDF.

L’ancien homme du Borussia Dortmund a ajouté qu’il soutiendrait une idée pour que les stars de la Premier League aident les clubs et les joueurs de la ligue inférieure en difficulté pendant la crise.

“Bien sûr, je trouverais ça d’accord, bien sûr”, a-t-il ajouté.

“Mais les clubs de la ligue inférieure ne sont pas si faciles.”

Le milieu de terrain de la ville a également aidé à mettre en place une initiative pour aider les gens à obtenir les fournitures dont ils ont besoin dans le district de Rhénanie du Nord-Westphalie.

«À Manchester, j’ai suivi de près la nouvelle de la situation en Allemagne. J’ai été frappé par les photos du quartier particulièrement touché de Heinsberg », a-t-il déclaré.

«C’est pourquoi je voulais commencer une action de secours exactement là où le besoin est le plus grand.

«Merci au club de football SVG Birgden-Langbroich-Schierwaldenrath qui me soutient pour toutes les livraisons et peut les remettre en mon nom.

“Nous, footballeurs, amateurs ou professionnels, devons faire preuve de solidarité et soutenir ensemble les personnes qui ont un besoin urgent de notre aide.”

Le PDG du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, a quant à lui condamné les informations selon lesquelles il serait disposé à offrir un défenseur polyvalent à City dans le cadre d’un accord de swap pour Leroy Sane.