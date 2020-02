Le Sporting Cristal n’a pas pu vaincre la série contre le SC Barcelone »Pressfootball

Jeudi 13 février 2020

L’équipe de Sporting Cristal a battu Barcelone de Guayaquil 2-1 à domicile, mais n’a pas atteint et était hors de la Copa Libertadores. L’équipe équatorienne n’a pas eu besoin d’accélérer beaucoup pour éliminer une équipe péruvienne qui manquait d’idées pour vaincre 4-0 au match aller.

Lors du match retour de la deuxième phase de la Copa Libertadores, le Sporting Cristal a battu Barcelone 2-1 face à Guayaquil, mais ne l’a pas atteint et a été éliminé de la compétition. Après un 4-0 contre au match aller, l’équipe péruvienne n’était pas claire pour vaincre le score.

En première mi-temps, l’équipe péruvienne a commencé avec une pression dans la zone rivale de manière très intense, mais sans importance majeure dans le développement du jeu. Barcelone a profité des espaces livrés par les locaux et fait des ravages. À la 13e minute, le capitaine du Sporting Jorge Cazulo a commis une faute sur Julián Álvez, sur laquelle le juge du tribunal a statué.

Une minute plus tard, en 14 ′, Álvez lui-même a lancé le tir des douze marches, qui était contenu par le gardien Renato Solís. Malgré l’ambiance, l’équipe de Lima n’est venue que par deux coups de feu d’Emanuel Herrera, qui n’étaient pas plus dangereux pour les Équatoriens. Avec le match 0-0, les 22 joueurs se sont reposés.

En seconde période, le match avait le même tonique. L’équipe céleste dirigée par Manuel Barreto était en quête de réduire le 4-0 du match aller, mais sans atteindre en profondeur. Juste à la 57e minute, Kevin Sandoval a tenté pour la première fois, ce qui n’a pas posé de problème pour Javier Burrai. En 65 ′, Barcelone a presque effacé la clé, avant une superbe pièce de Damián Díaz que Solís contenait.

Cependant, le but a été vu arriver. À 68 ′, après la superbe passe de Diaz, Fidel Martínez a marché sur le ballon et a défini à travers les jambes de Solís que rien ne pouvait faire. Dans les années 80, c’est la cravate, après une série de rebonds dont Kevin Sandoval a profité et l’a poussée à mettre le but d’honneur au Stade National de Lima.

À la 94e minute, après un penalty sur Christopher Olivares, c’est le même joueur qui a marqué le deuxième rabais de la série, ce qui n’a pas fait grand chose pour l’équipe de l’ancien défenseur de Huachipato, Omar Merlo.

Avec ce résultat, Barcelone a gardé la clé avec un 5-2 au total, ce qui lui permet de disputer la troisième phase de la Copa Libertadores, et affrontera Cerro Porteño, qui a éliminé l’Universitario de Lima pour un score total de 2 à 2. 1.

