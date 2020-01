Le Sporting Lisbon claque un prix à prendre ou à laisser sur Bruno Fernandes

Le Sporting Lisbon a fixé un prix à prendre ou à laisser sur la tête de son joueur vedette Bruno Fernandes, selon le média portugais Record ce matin.

Alors que le journal rival Correio de Manha rapporte que Manchester City devrait offrir 100 millions d’euros (85 millions de livres sterling) au joueur, Record se concentre sur les négociations en cours entre les Lions et Manchester United.

Le sport a déclaré aux Red Devils qu’ils ne vendraient pas le joueur de 25 ans pour un sou de moins de 60 millions d’euros plus 10 millions d’euros (51 millions de livres sterling et 8,5 millions de livres sterling) en modules complémentaires, affirme Record.

Le point de vente a été à l’avant-garde avec les nouvelles de transfert de Bruno Fernandes à travers cette fenêtre de transfert jusqu’à présent et prétend une fois de plus avoir la trace des développements à l’Alvalade.

United serait proche du chiffre, ayant atteint le chiffre de 60 millions d’euros mais n’offrant que 5 millions d’euros (4,27 millions de livres sterling) en modules complémentaires. Mais le Sporting a désormais clairement indiqué qu’il renoncerait aux négociations si son chiffre n’était pas atteint. ” Comme ce fut le cas l’été dernier, le Sporting est inflexible dans les négociations de Bruno Fernandes … le club est en contact permanent avec les Red Devils, comme cela s’est produit hier, et face aux différentes tentatives du club anglais de trouver un accord, la réponse a toujours été «non» ».

De nombreux articles dans les journaux du week-end ressemblent plus à des communiqués de presse de United qu’à des articles indépendants, signalant les menaces du club de s’éloigner des négociations si le Sporting refusait de baisser son prix. Ce rapport de Record, également, pourrait presque être une publication de relations publiques du Sporting en réponse aux Red Devils, et il est clair: c’est 60 millions d’euros plus 10 millions d’euros: à prendre ou à laisser.

En ce qui concerne les affirmations de Correio de Manha selon lesquelles City a rejoint la course, Record rapporte simplement qu’il a demandé à être informé des progrès et du prix demandé par le Sporting pour le joueur.