Le Sporting Lisbon ne recevra que 37 345 000 € (environ 32 millions de livres sterling) de Manchester United pour la vente de Bruno Fernandes.

A Bola rapporte que les frais qui seront payés par les Red Devils pour le joueur de 25 ans seront de 70 millions d’euros (environ 60 millions de livres sterling).

Cependant, le Sporting ne recevra lui-même qu’un peu plus de la moitié du montant.

Premièrement, l’ancien club de Fernandes, la Sampdoria, a des frais de vente de 10%, et recevra donc 6,15 millions d’euros (5,26 millions de livres sterling) des frais payés par les Red Devils.

Deuxièmement, les agents impliqués dans la négociation recevront également 10% et prendront ainsi 7 millions d’euros (6 millions de livres sterling).

Troisièmement, le contrat de l’Internationale portugaise comprend un «mécanisme de solidarité» de 5%. Il s’agit d’une clause qui stipule que chaque fois qu’un professionnel est muté avant la fin de son contrat, tous les clubs pour lesquels le joueur a joué entre 12 et 23 ans doivent recevoir une part des frais. Cela représente 3,5 millions d’euros (3 millions de livres sterling).

Enfin, en raison des dettes du Sporting, la banque recevra 30% de la valeur nette calculée après les autres paiements, ce qui s’élèvera à un peu plus de 16 millions d’euros (13,68 millions de livres sterling).

Le sport essaie d’augmenter la partie fixe des frais de transfert globaux dans les négociations, en payant 60 millions d’euros plus 10 millions d’euros de primes (51,28 millions de livres sterling plus 8,55 livres sterling de primes). United aurait offert 50 millions d’euros plus 20 millions d’euros de bonus (42,73 millions £ plus 17,09 millions £).