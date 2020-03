Londres, ANGLETERRE – 5 mars: une vue générale de l’extérieur du nouveau stade Tottenham Hotspur le 5 mars 2019 à Londres, en Angleterre. (Photo de Tottenham Hotspur FC via .)

Le Tottenham Hotspur Stadium fait désormais office de plaque tournante pour la distribution de nourriture pendant la crise COVID-19. Selon leur site officiel, le parking souterrain du stade sera utilisé à cet effet.

RAPPORT: Le stade Tottenham Hotspur utilisé comme centre de distribution alimentaire

Le club a fait la déclaration suivante:

«Comme point de départ, le parking du sous-sol du stade est utilisé comme base de stockage par la London Food Alliance – un nouveau programme mis en place pour assurer l’approvisionnement alimentaire des personnes les plus vulnérables de la capitale pendant la pandémie de COVID-19.

Il a été mis en place par les trois plus grands distributeurs de surplus alimentaires de la capitale – The Felix Project, FareShare et City Harvest – pour ramasser les surplus nutritifs des fournisseurs et les livrer en vrac aux centres communautaires de chaque quartier de Londres.

Chaque conseil d’arrondissement crée des plaques tournantes pour recevoir les surplus de nourriture, les diviser en colis alimentaires et les livrer aux portes des Londoniens vulnérables – notre stade sera l’une des deux plaques tournantes utilisées par Haringey, aux côtés d’Alexandra Palace. »

Ainsi, le club aide les nécessiteux et les vulnérables de la communauté locale; il s’agit principalement de l’approvisionnement alimentaire.

Contribution du club à ce jour

Volontaires Mourinho

Le patron des Spurs, Jose Mourinho, s’est porté volontaire, travaillant avec Age UK pour aider les personnes âgées isolées de la communauté locale.

Il a déclaré: «Je suis venu apporter un soutien à Age UK, Enfield et Love Your Doorstep, Enfield, pour aider les gens de la communauté locale de notre club. C’est une période difficile pour tout le monde en ce moment, en particulier parmi les personnes âgées, donc je veux offrir mon aide de toutes les manières possibles.

«Toute aide que quiconque peut offrir peut faire une énorme différence dans la vie des gens en ce moment – nous devrions tous réfléchir à ce que nous pouvons faire pour nous entraider, car il y a beaucoup de personnes vulnérables qui pourraient faire face à des difficultés pendant la période que nous avons devant nous. . “

Campagnes sur les réseaux sociaux

Le club a développé une campagne médiatique «Spurs At Home» pour soutenir les messages et les conseils du gouvernement. Des joueurs tels que Dele Alli et Harry Kane ont enregistré des vidéos pour encourager les fans à rester à la maison.

En outre, la campagne «Shape Up With Spurs» vise à aider les gens à rester en forme et actifs. Il s’agit d’un programme qui existait avant l’épidémie; c’est généralement un programme gratuit en face à face dans les centres et les espaces communautaires locaux. Maintenant, les entraîneurs de la Fondation Tottenham Hotspur ont conçu des séances d’entraînement à domicile pour tous.

Enfin, comme de nombreux autres clubs, Tottenham partage les meilleurs moments du match. Cela comprend également des commentaires sur les anciens matchs, ainsi que la diffusion d’autres matchs en direct.

Le stade Tottenham Hotspur s’illumine pour le NHS

Le stade s’est illuminé en bleu jeudi soir en hommage au travail fantastique du NHS. Cela faisait partie des applaudissements et des remerciements qui ont retenti à travers le pays. De plus, de nombreux joueurs, comme Eric Dier et Lucas Moura, se sont rendus sur les réseaux sociaux pour partager des vidéos de remerciement pour le personnel.

Photo principale