Le streaming est un vol, pas un crime de football sans victime

Envoyez vos pensées à theeditor@football365.com

Flux de la conscience

Au sujet du streaming; Je suis une personne qui diffuse illégalement depuis des années. Je ne ressens pas la moindre parcelle de culpabilité à ce sujet; c’est une question de prix. Ma femme et moi payons pour Netflix et Spotify, car pour environ 10 £ / mois chacun, nous obtenons un service de bonne qualité, une interface simple et facile à utiliser et aucune publicité. Avec Sky, c’est 50 £ + / mois, puis ajoutez BT aussi si vous voulez tous les jeux, pour avoir une charge de dreck absolu sur des chaînes qui ne m’intéressent pas, jeté par dessus le football que je veux regarder, avec des coupures publicitaires régulières, presque toutes destinées à des sociétés de paris sans scrupules.

En termes simples, leur modèle commercial est malheureusement obsolète. Sur demande, c’est ce que les gens veulent; ils veulent regarder ou écouter ce qu’ils veulent, quand ils le veulent. S’ils paient pour cela, ils veulent que cela soit exempt de publicité. C’est là que le reste du marché du divertissement est allé et c’est là que le sport doit aussi aller. Si je pouvais acheter un abonnement numérique pour mon club ou pour la ligue que je veux regarder, et cela coûte environ 10 £ / mois et il n’y a aucun signe de la tête flottante de Ray Winstone me disant les chances à la mi-temps, je serai heureux remettre mon argent et payer pour ce service. Jusqu’à ce que ce soit le cas, je continuerai de le diffuser illégalement, merci.

Lewis, Busby Way

PS Les comparaisons avec le cambriolage / le vol sont stupides; regardez comment les infractions seraient traitées par un tribunal.

Vol absolu

À première vue Gary en Allemagne semblait être sur quelque chose avec son analogie sur le fait d’avoir le choix d’un Daewoo si vous ne pouvez pas vous permettre une BMW, mais il n’a pas suivi la logique.

En streaming, vous volez la BMW. Si vous voulez conduire un Daewoo, regardez la Ligue 2. Ou non-ligue. Ou un autre sport. Ou regardez un film. Ou faites autre chose littéraire.

Nous l’avons tous fait, mais arrêtez d’essayer de vous tromper. Le streaming, c’est du vol.

Rufus (pas celui-là) Hound

Pourquoi dois-je payer le sport à la télévision?

Parce que j’ai un travail et aucun problème avec l’idée de payer pour les choses que je consomme.

J’espère que cela pourra aider

Tim Sutton

En réponse à Gary dans la boîte aux lettres du matin, Sky et BT ne sont pas plus un cartel qu’Apple n’a un cartel sur les iPhones…

Indépendamment du fait que c’est un produit de divertissement dont personne n’a besoin, la Premier League appartient à la Premier League et personne d’autre – ils peuvent le vendre via la plateforme de leur choix à qui ils veulent et ils peuvent fixer le prix.

Votre analogie “c’est différent de ne pas payer un restaurant parce qu’il y a des restaurants moins chers” lui tombe aussi dans le cul.

Avant le verrouillage, il y avait d’autres niveaux de football que vous pouviez regarder gratuitement auprès de différents fournisseurs – tout ce football international sur ITV, la FA Cup sur BBC, la FA Youth cup sur ITV, la EFL Cup sur Quest (quelle que soit la quête …) , la liste continue. C’est avant que nous passions à d’autres options sportives, comme regarder la gymnastique sur le bouton rouge de la BBC ou, vous savez, sortir et prendre un coup de pied.

Il y a une prépondérance de choix, donc ça ne peut pas être un cartel! Si vous voulez le produit premium, payez-le!

Vous n’avez pas le droit de regarder du football de Premier League gratuit ou bon marché. Vous n’avez pas le droit de regarder le football jusqu’au bout, alors en l’occurrence, nous devrions tous être reconnaissants que la Welsh Premier League soit disponible gratuitement sur S4C.

Le streaming illégal n’est pas un crime sans victime – oui, les principaux bénéficiaires sont les grandes entreprises, mais ils financent une armée de salaires de personnes (dont certains étaient tous en armes pour être mis en congé en raison d’un manque de fonds pour les payer) et compter sur les revenus des abonnements pour ce faire. Indépendamment du reste d’entre nous qui ne sont pas des voleurs qui couvrent la perte de revenus du piratage que les canaux d’abonnement prennent en compte lors de la fixation des prix.

Alors n’essayez pas de le rationaliser avec une fausse moralisation sur les grandes entreprises ou un non-sens sur les cartels – c’est du vol simple.

Andy (MUFC)

Monsieur le rédacteur,

FFS!

Lire toutes les excuses que les lecteurs font pour voler du contenu pour lequel ils ne veulent ou ne peuvent pas payer est pathétique.

Ces entreprises ont payé généreusement pour obtenir des droits exclusifs sur la diffusion de matchs au Royaume-Uni et oui, leurs prix pue et ils semblent se comporter comme un cartel, mais cela ne vous donne pas le droit de vous aider. Écrivez à Watchdog ou parlez à votre député si vous sentez que vous êtes arnaqué, je le sais.

Sky et BT prennent probablement en compte le streaming illégal lorsqu’ils évaluent leurs abonnements – votre vol me coûte de l’argent, pas eux. Dire que c’est différent de voler une voiture ou un repas est un non-sens, le vol est un vol, il ne vous appartient pas.

Les temps forts de la Premier League sont toujours disponibles gratuitement sur MOTD, si vous êtes vraiment à la recherche de matchs en direct, je vous suggère la radio ou Hackney Marshes.

Jim, Essex (payant avec des dents serrées, mais payant toujours)

Cher Ed,

En ce qui concerne les réponses à mon courrier taquin en streaming, j’aime les justifications du vol. Puis-je traiter chacun de façon béat et pompeuse?

Gary en Allemagne dit que ce n’est pas la même chose que de voler dans un restaurant, car vous pouvez visiter des restaurants à des prix différents, mais ne pas trouver de football n’importe où, Sky ou Virgin ou BT ou Amazon (pas assez pour lui, il semble) Donc donc, il peut le voler. Dans ce cas, j’ai affiné ma politique. Par exemple, je peux voir un nombre tout aussi limité de banques demander un prêt, alors je crois maintenant que je peux les voler. Même chose avec les compagnies aériennes. Un autre cartel pour que je puisse les arracher aussi. Génial. N’importe où avec moins de choix

Eamonn, Dublin, a déclaré que Sky a rapporté 4,8 milliards de livres sterling de revenus par an. Bien devinez quoi? BMW rapporte 26 milliards de livres !!! Je suppose donc que je suis à 100% justifié de voler BMW. Je vous en prie, alors conduisez-moi dans un magasin de pommes au milieu de la nuit… avez-vous vu leurs marges bénéficiaires?

Il dit également qu’il est de 82 livres par mois pour regarder le football à la télé. Non ça ne l’est pas. J’ai un abonnement full sky à 40 par mois et ce n’est pas seulement du football. Films et centaines de chaînes. Donc, 40 livres par mois pour regarder combien de matchs de football à lui seul? Disons 12 Premier ministre anglais plus 12 autres championnats. Même en ignorant les jeux étrangers ou tous les autres sports, c’est 2 £ par match (40-50 £ dans le stade). Je ne pense pas que ce soit vraiment le “travail d’un cartel criminel” comme le prétend Eamonn. Je crains que Pablo Escobar n’aurait pas été aussi impressionné

Il dit ensuite: «Siphonner une émission de sociétés de plusieurs milliards de dollars sur votre ordinateur portable n’est pas la même chose que voler un travailleur de son salaire ou manquer sur la facture d’un restaurant local.» Vraiment? Le ciel n’emploie-t-il pas aussi des gens? Donc, c’est ok pour arnaquer une grosse chaîne puis avec d’énormes profits je suppose alors Eamonn? Je veux juste clarifier cela.

Dans la même veine, Juanito pense que s’il diffuse, personne ne perd d’argent en volant aux grandes entreprises – contrairement à un restaurant où vous vous enfuyez. Eh bien, en fait, ils le font. Les employés de l’entreprise ou attendent cela – les actionnaires qui sont principalement des fonds de pension versant des pensions privées aux personnes âgées. C’est drôle, non? En fait, les personnes âgées perdent une partie de leur revenu chaque fois que vous diffusez. Oh, et en passant, la plupart de l’argent pour le streaming a tendance à aller au gouvernement du Qatar. Que pensez-vous d’eux? Pire que le ciel!?

Tous ces exemples sont des gens qui se moquent du fait que voler «un peu» est acceptable tout en ignorant l’effet de somme de tout ce vol. Les personnes innocentes perdent de l’argent, qu’il s’agisse d’employés, de retraités ou simplement d’épargnants.

Une dernière pensée:

À toutes les personnes qui ne veulent pas payer pour tous ces jeux – Pourquoi ne pas trouver une équipe locale, peut-être pas de haut vol, et payer pour les voir en direct à la place? Vous pourriez vraiment capturer l’esprit du football là-bas… ou est-ce trop cher par rapport à la télévision? Ah, eh bien je connais votre avis sur la solution à ça hein?

H Simpson

Morale

En réponse à Troy McClure (sûr que je reconnais ce nom… était-il dans Smoke Yourself Thin ou Get Smart Stupid?) Pour moi, c’est simplement de la morale. Je l’ai fait dans le passé (il y a 10 ans et plus), et j’imagine que c’est devenu plus facile et meilleur, mais c’est illégal donc je ne le fais plus. Je sais que cela semble boiteux, mais en général je ne fais rien d’illégal. Eh bien, en fait, même la vitesse (se faire attraper deux fois a aidé celui-là).

Pour aller à un niveau supérieur, vous vous souciez vraiment des sociétés? Ils peuvent absorber la perte. Mais en réalité, les employés de ladite société méritent toujours d’être payés. Et je préfère les payer que quiconque profite maintenant de la nourriture douteuse. L’argent Sky ne va pas tous aux footballeurs et aux gros chats.

Cependant, cela m’a toujours impressionné que quelqu’un ait consacré autant d’efforts aux matchs de streaming des championnats et de la ligue 1. Peut imaginer que les téléspectateurs étaient en chiffres uniques!

Henry (fan de forêt) Wade

Haw haw

Pour paraphraser Nelson Muntz, «le streaming illégal est un crime sans victime comme frapper quelqu’un dans le noir»

Matthew, Belfast

Le problème avec Sky et BT

Nous, le public, avons été informés que la concurrence entre Sky et BT serait bénéfique pour le consommateur car la concurrence fait baisser les prix. L’inverse s’est produit.

L’avantage de la «compétition» revient à la Premier League qui se surenchérit pour différents packages. Plus ces enchères augmentent, plus les frais d’abonnement augmentent. Le consommateur ne participe pas à la concurrence au-delà de cela, car nous n’avons pas le choix sur quelle chaîne regarder Man Utd contre Man City.

C’est la même chose que les chemins de fer. La privatisation a, une fois de plus, été vendue au public en tant que source de concurrence et de baisse des prix.

Comme le football, si vous voulez prendre un train de Portsmouth à Londres, vous n’avez pas le choix du fournisseur à utiliser, il n’y en a toujours qu’un qui couvre cette route.

Au moins, le haut débit et les services publics ont raison et vous pouvez passer de l’un à l’autre relativement facilement.

Pete B

Meilleur, mais de combien?

Va devoir être en désaccord avec Matt Stead, George Best n’est pas le seul joueur de classe mondiale des Northern Irelands.

J’admets que nous n’en avons pas eu depuis un moment et que nous ne le reverrons probablement plus jamais, mais Matt a manqué quelques joueurs notables.

Le plus évident est Pat Jennings qui, selon beaucoup, serait l’un des meilleurs gardiens de but au monde dans les années 60 et 70. Un autre gardien de but est Harry Gregg, qui a été élu meilleur gardien de but de la Coupe du monde de 1958. Un autre joueur de cette époque était Danny Blanchflower qui était capitaine lors de cette Coupe du monde et a été élu meilleur joueur des Spurs en 2009.

Je dirais également que Martin O’Neill, qui a disputé deux équipes Nottingham Forest victorieuses en Coupe d’Europe et un autre membre de notre équipe de la Coupe du monde de 1982, Norman Whiteside, bien que ruiné par une blessure, jouait en coupe du monde et que Manchester United à 16 ans ne serait pas chanceux ne pas être mentionné.

Vous avez également manqué Samir Handanovic, de Slovénie, qui a été l’un des meilleurs gardiens du monde ces dernières années et c’est la raison pour laquelle, comme vous l’avez mentionné, Oblak n’est que récemment numéro 1 pour la Slovénie au niveau international.

Sam, Newtownabbey

Je ne suis pas un fan, mais Adebayor devrait être dans cette liste, Chilavert n’a jamais été de classe mondiale avant que les arguments ne reviennent, et le Togo a-t-il eu d’autres joueurs non, encore moins International Stature?

Thom, Newport

L’histoire ne se souviendra pas

Désolé d’être à nouveau contre-courant, mais Anthony, Kilburn a tort de dire que «l’histoire se souviendra toujours» des joueurs de Premier League qui ont résisté à une baisse de salaire pendant la saison 2019/2020.

Je ne conteste pas les droits ou les torts de leur position, mais si vous voulez regarder l’histoire, consultez les quatre grandes ligues sportives aux États-Unis (et, désolé, la Major League Soccer n’est pas l’une d’entre elles) où les joueurs ont fait grève pour un meilleur accord salarial. Coupes Stanley annulées, saisons annulées, pas de séries mondiales, une blague d’un Superbowl, la saison de basket-ball coupée en deux.

Et demandez à quelqu’un aujourd’hui quand le dernier arrêt de travail ou lock-out a eu lieu? Je parie que 99 personnes sur 100 ne pourraient pas vous le dire (il n’y a pas si longtemps).

Au moment où les ligues sont parvenues à un accord, le nouveau contrat de télévision a été signé… et… comme d’habitude. Heureux fans qui achètent des billets, enracinant sur leurs joueurs préférés. On pourrait dire que la meilleure chose qui est ressortie de tous ces conflits de travail a été le film “The Replacements” – malgré le fait de présenter Keanu Reeves comme le nouveau quart-arrière des Washington Redskins, il a présenté le merveilleux Rhys (je ne suis pas mince, je ” m wiry ”) Ifans comme le kicker de fumée sur le terrain et était drôle comme diable.

Donc la mémoire des gens sur des choses apparemment importantes n’est pas si longue. Ce sont les petites choses qui persistent.

Je me souviens très bien d’une nuit à Kilburn il y a de nombreuses années. J’étais barman en soirée au Queen’s Arms au bas de Kilburn High Road. Travail de jour, réclamation auprès d’une compagnie d’assurance, travail du soir pour joindre les deux bouts au pub. J’étais près d’être frappé au-dessus de la tête par un homme brandissant une bouteille vide de Ram Rod parce que je lui ai dit qu’il en avait trop et qu’il fallait rentrer chez lui. Un type que je ne connaissais que comme “Horse” qui était un géant de l’homme, il a travaillé pour Wimpey en détruisant des bâtiments (probablement avec sa tête), est intervenu en mon nom. Ce n’était pas que de l’altruisme, sa prochaine pinte de Guinness qui devait être complétée attendait au bar et il était impatient. Le cheval a ramassé l’homme Ram Rod par le cou et le pantalon et l’a jeté directement de la porte sur Kilburn High Road.

J’ai donné à Horse une photo de Bushmills. Il m’a acheté un verre. Il n’a plus jamais attendu un verre sur ma montre.

Steve, Los Angeles

Hier, Anthony a jeté une paire de virgules inversées autour du mot «bouc émissaire» dans son courriel, ce qui était intéressant parce que c’est exactement ce qu’il faisait. Je ne comprends pas le tollé moral suscité par les footballeurs et les demandes des pieux de prendre une baisse de salaire arbitraire en cette période difficile.

Premièrement, il est très important de clarifier ce que nous entendons par une baisse de salaire et pourquoi les joueurs devraient la prendre. Si un club met en congé son personnel non joueur en raison de difficultés financières mais ne demande pas aux joueurs de réduire les salaires, ce n’est clairement pas correct. C’est mal quand les clubs de football le font et c’est mal quand les grandes entreprises le font. Si le personnel est mis en congé, tout le monde devrait prendre une réduction de salaire et dans le cas des clubs de Premier League, cette réduction de salaire est probablement suffisamment importante pour empêcher le reste du personnel d’être mis en congé.

Cependant, c’est la seule situation dans laquelle une baisse de salaire devrait être attendue des joueurs. En fait, qu’entendons-nous par réduction de salaire? Une réduction de salaire, au sens normal du terme, n’a absolument aucun sens. Qui profite de la réduction de salaire des joueurs? Les clubs. Personne d’autre. Donc, à moins que les clubs soient au bord de la crise financière, je ne comprends pas la logique derrière une réduction de salaire obligatoire de 20% pour tout le personnel.

Si ce n’est pas une baisse de salaire, alors quoi? Eh bien, les joueurs pouvaient tous donner de l’argent à des œuvres caritatives. Beaucoup le font. Certains parlent d’une réduction de salaire de 20%, mais cet argent va à des œuvres caritatives. Mais comment cela fonctionne-t-il collectivement? Ou va l argent? Le NHS? D’accord, mais si je veux soutenir un organisme de bienfaisance local? Les organismes de bienfaisance sont soumis à une pression financière beaucoup plus grande que le NHS en ce moment, alors que faire si je veux que l’argent y aille? Et si je ne viens pas du Royaume-Uni et que je veux aider les gens au Sénégal, au Brésil ou en Corée du Sud?

Prenons le méchant de nombreux Mezut Ozil. Saviez-vous qu’il a utilisé son bonus de la coupe du monde 2014 pour payer la chirurgie des enfants au Brésil? Ou que lorsqu’il s’est marié, il a donné de l’argent pour payer la chirurgie de 1000 enfants dans le monde? On estime qu’il fait don d’environ 2 millions de livres sterling par an à des œuvres caritatives. Pourtant, il a refusé une baisse de salaire. Pourquoi? Parce qu’il voulait savoir que l’argent serait dépensé et pas seulement absorbé par le club. Cela me semble juste.

Et pourquoi est-ce des footballeurs? Où est le tollé suscité par les acteurs, les musiciens, les gestionnaires de fonds spéculatifs, les PDG? Pourquoi personne ne frappe à la porte de Gordon Ramsey ou de JK Rowling et ne demande leur argent? C’est là que le mot bouc émissaire prend tout son sens.

Les footballeurs sont des gens. Ce sont des individus et ils devraient être traités comme tels. Beaucoup donneront à la charité, certains extrêmement généreusement. Certains ne le font pas. Certains le feront publiquement, d’autres le feront de manière anonyme. Louez ceux qui le font, critiquez certainement ceux qui ne le font pas, mais les regrouper en un seul groupe homogène n’a aucun sens. Et quant à l’histoire qui les juge? Ne sois pas stupide. Lorsque l’histoire est écrite sur Covid 19, ce que les footballeurs ont dépensé pour leur argent ne sera même pas une note de bas de page.

Mike, LFC, Londres