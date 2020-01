Le Suárez volley à l’Inter, sur le podium des meilleurs buts dans ce

L’UEFA a officialisé le résultat du vote meilleur but de la phase de groupes de la Ligue des champions. La volée de Luis Suarez contre l’Inter Milan ça a été comme lui deuxième plus voté. Le but de l’Uruguayen était l’aboutissement du retour du FC Barcelone au Camp Nou à 5 minutes de la fin.

20/12/2019

À 20h52

CET

Javier Villodres

Le favori du passe-temps a été celui qui a réussi à marquer la fin de RB Leipzing, Marcel Sabitzer le troisième jour de la phase de groupes. La fin autrichienne a conduit à objectif boleco avec un gros fil d’un point très pointu à l’avant de la zone (21 mètres).

Parmi les prochains votes, on retrouve les objectifs de Douglas Costa contre le Lokomotiv de Moscou, et celle de Lautaro Martínez devant la Slavie de Prague. L’objectif de l’Inter Argentine a réussi à s’implanter dans le cœur des fans grâce à la superbe exécution au premier contact après le centre de contrôle à distance de Lukaku du groupe.