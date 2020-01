Le Sub 23 de 2000 a marqué le point culminant »Football Press

Lundi 13 janvier 2020

En Colombie, le match de qualification se jouera aux Jeux Olympiques. Tokyo 2020, où l’équipe de Bernardo Redín s’attend à être égale ou supérieure à la génération qui s’est qualifiée à Londrina et a atteint le bronze à Sydney 2000. En outre, le tournoi de 2004 a servi de base à la «génération dorée».

Par Servando Arce S.

Ce samedi (18/01), l’équipe chilienne des moins de 23 ans sera en charge d’ouvrir le Colombien pré-olympique, un tournoi qui se jouera à nouveau après 16 ans. Le «Roja» est livré avec l’illusion intacte de faire l’histoire et de reproduire de grandes performances qui ont marqué toute une génération de fans et de footballeurs. Ensuite, une petite revue de la participation chilienne à ce type d’événements.

– LE “CONDOR” ROJAS A GUIDÉ L’ÉQUIPE DE RUMBO À LOS ANGELES

La première grande performance du Chili en pré-olympique remonte à 1984. Cette année-là, la septième édition de cette compétition a été jouée, qui s’est déroulée en continu entre 1960 et 2004. L’Équateur était l’hôte du tournoi, qui ne comptait que six participants, où le «Rouge» a remporté des billets pour les Jeux olympiques de Los Angeles de 1984 après avoir terminé deuxième de la phase finale.

L’équipe nationale était dirigée par Isaac Carrasco et comprenait des personnalités telles que Roberto Rojas dans le but, Daniel Ahumada, Emiliano Astorga, Francisco Ugarte, Franklin Lobos, Sergio Salgado et Alfredo ‘Torpedo’ Núñez.

L’équipe nationale était à la deuxième place du tournoi après avoir ajouté deux points (une victoire) dans la phase finale et l’accès par différence de buts derrière le champion du Brésil. Aux Jeux Olympiques, l’équipe de tous était dirigée par Pedro Morales, n’avait pas le «Condor» et passait le premier tour, puis atteignait les quarts de finale, où il perdait en tête par le compte minimum avec l’Italie.

– PREOLÍMPICO BRAZIL 2000

Le tournoi joué dans les villes de Londrina et Cascavel a marqué l’histoire du football chilien. L’équipe commandée par Nelson Acosta – qui a été renvoyé au Chili après le premier tour – et Héctor Pinto s’est miraculeusement qualifiée pour la phase finale du championnat après une retombée retentissante du Brésil en Colombie (9-0), qui a permis au ” Les rouges «obtiennent une meilleure différence de buts que les« caféiculteurs ».

Mais au début du championnat, le Chili a sauvé un match nul très important contre les locaux avec un but d’un jeune David Pizarro, l’une des grandes figures de l’équipe nationale. Dans les matchs suivants, le «Roja» a dépassé l’Équateur et le Venezuela pour marquer 7 points, même s’il s’est terminé par une victoire contre la Colombie.

Avec l’aide de “Scratch” de Ronaldinho, il est entré dans l’hex décisif. Là, l’équipe de tous a battu l’Uruguay puis perdu avec la section locale. Le dernier jour, il a dû affronter l’Argentine, qui comptait dans ses rangs de grands joueurs comme Gabriel Milito, Lionel Scaloni, Esteban Cambiasso et Pablo Aimar, entre autres.

Dans un duel fermé, à 86 ′, Reinaldo Navia a profité d’un rebond donné par le gardien de but “ albiceleste ”, Christian Muñoz, après un tir de Rodrigo Tello et a déclenché la folie chilienne dans ce qui a été la première victoire officielle contre la Transandine, malgré Ne pas être au niveau adulte.

L’exploit a été consommé et l’équipe qui comptait également des personnalités telles que Pablo Contreras, Rafael Olarra, Claudio Maldonado, Julio Gutiérrez et Héctor Tapia, entre autres, est arrivée à Sydney 2000. Aux Jeux Olympiques, l’équipe nationale a remporté une médaille de bronze historique.

L’équipe chilienne sur le terrain ce 06/02 de 2000 qui a scellé le classement au rendez-vous maximum du sport était avec: Javier Di Gregorio; Cristián Alvarez, David Henríquez, Pablo Contreras et Rafael Olarra; Claudio Maldonado, Rodrigo Tello, Rodrigo Núñez, Rodrigo Ríos (65 ’Reinaldo Navia) et David Pizarro (83’ Julio Gutiérrez); Hector Tapia

– LE DÉBUT DE LA GÉNÉRATION D’OR N’A PAS EU DE CHANCE EN 2004

Le Chili était chargé d’organiser le dernier pré-olympique avant le retour de la compétition en 2020. L’équipe Juvenal Olmos a joué un excellent rôle dans la première phase après avoir terminé invaincu en quatre matchs et sur le Brésil dans le tableau. La ville de Concepcion était le siège social qui a vu l’émergence d’un groupe de footballeurs qui était la base expérimentée de la «génération dorée».

Au premier tour, le ‘Rouge’ a battu l’Uruguay, le Venezuela, le Paraguay et égalé le Brésil. L’effervescence a grandi, mais la deuxième phase n’a pas été la meilleure dans les duels joués à Valparaíso et Viña del Mar. Les défaites contre le Paraguay et le Brésil ont enterré l’espoir olympique d’Athènes 2004. Le Chili a terminé au quatrième emplacement de la table finale avec un seul unité, grâce à un 2-2 avec l’Argentine à la dernière date.

Dans l’équipe dirigée par Juvenal Olmos, des noms tels que Claudio Bravo, Miguel Aceval, Miguel Riffo, Ismael Fuentes, Gonzalo Fierro, Rodrigo Millar, Mark González, Jorge Valdivia, Jean Beauséjour, José Luis Villanueva et Humberto Suazo se sont démarqués. Plusieurs de ces noms ont eu l’occasion de disputer la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud et même d’être champions d’Amérique avec le «Rouge».

La «Roja» de Bernardo Redín fait ses débuts le 18 janvier devant l’Équateur dans la Volombie pré-olympique 2020, où la nouvelle portée de joueurs, qui est l’avenir du football national, espère emmener l’U23 aux Jeux olympiques. de Tokyo, dans l’espoir de répéter ce qui a été fait en 1984 et 2000.

