Le succès contre West Ham United, le remède parfait pour Manchester City

MANCHESTER, ANGLETERRE – 19 février: Rodrigo de Manchester City célèbre avec ses coéquipiers après avoir marqué le premier but de son équipe lors du match de Premier League entre Manchester City et West Ham United au stade Etihad le 19 février 2020 à Manchester, Royaume-Uni. (Photo par Clive Brunskill / .)

Manchester City s’appuiera sur une performance solide et recueillie alors qu’ils sont revenus à l’action contre West Ham United mercredi. City n’avait plus joué depuis la défaite face à Tottenham Hotspur le 2 février. L’équipe avait besoin d’une bonne performance non seulement pour dissiper sa mauvaise forme récente, mais après cette dernière semaine de nouvelles, elle avait besoin de quelque chose de positif pour l’équipe et ses fans.

Manchester City s’appuiera sur la victoire de West Ham United

Manchester City en février

Il est assez facile de voir pourquoi Manchester City avait besoin d’une bonne performance. Leurs deux dernières performances puaient. La défaite à domicile en Coupe Carabao contre Manchester United a été médiocre, malgré la finale, puis leur défaite sur la route de Tottenham était un microcosme de tous les mauvais matchs auxquels ils ont joué cette saison.

Ce match a eu lieu il y a plus de deux semaines et, d’une manière ou d’une autre, les choses ont empiré. Vendredi dernier, la décision de l’UEFA d’interdire Manchester City des deux prochaines campagnes de Ligue des champions a été rendue. Cependant, nous sommes encore loin de découvrir l’impact que l’interdiction aura sur cette équipe.

Tout cela sert de toile de fond au tronçon le plus important de la saison à Manchester City. Au cours des prochaines semaines, ils affronteront les huitièmes de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid, la finale de la Coupe Carabao contre Aston Villa et une rencontre de la FA Cup avec Sheffield mercredi. Ils ont également des matchs de Premier League à Leicester City et Manchester United avant la pause internationale de mars

Sur quoi Manchester City s’appuiera

Manchester City devait bien jouer contre West Ham pour jeter les bases des prochaines semaines. Pour la plupart, c’est exactement ce qu’ils ont fait. La défense a été particulièrement impressionnante. West Ham a peut-être du mal au mauvais bout de la table, mais City a fait un excellent travail pour faire face à la pression qu’ils ont pu créer. Plus important encore, Aymeric Laporte semblait être de retour sur la voie de son meilleur football.

Kevin De Bruyne était également en pleine forme. Le milieu de terrain belge vedette était le meilleur joueur sur le terrain pour City, comme il l’est assez souvent, mais aujourd’hui, il a contribué à presque tout ce que son équipe a créé offensivement. Il a inscrit un but et obtenu sa 16e passe décisive en championnat de la saison, égalant la marque de leader d’Eden Hazard de la saison dernière. N’oubliez pas, c’est seulement en février.

Cependant, ce jeu n’était pas parfait du tout. Manchester City a traité certains problèmes toute la saison; la défense qui fuit, la défense de contre-attaque douteuse et une finition assez terrible. C’est la finition qui a soulevé sa vilaine tête contre West Ham.

Terrible finition

City a ramené leur terrible fin avec eux de la pause. Ils ont réussi 20 tirs contre West Ham, avec seulement sept cadrés. C’est presque un miroir de leurs 19 tirs et six cadrés qu’ils avaient contre Tottenham plus tôt ce mois-ci. Comme on pouvait s’y attendre, ce sont les mêmes personnes qui ont raté les mêmes chances.

Il est devenu clair que Gabriel Jesus n’est pas un finisseur clinique. L’un des plus gros points à retenir de la saison sera le nombre de chances que Jésus parvient à manquer. Il était en tête-à-tête avec le Lukas Fabianski en cinq minutes. Tout ce qu’il avait à faire était de tirer, mais il avait trop réfléchi à son mouvement et il avait été bloqué par le gardien. Puis, cinq minutes plus tard, c’est arrivé à nouveau, mais il a pris trop de temps pour permettre à la défense de récupérer.

Ils sont le type de chances que Jésus finirait s’il était en forme; le type de chances qu’il marquerait instinctivement quand il aura raison. Il est difficile de dire pourquoi il n’a pas saisi ces opportunités, mais avec le Real Madrid dans moins d’une semaine, Jésus aura besoin d’une performance de samedi pour conserver sa place de départ.

Photo principale

Intégrer à partir de .