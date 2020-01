Le super-agent Jorge Mendes sera le médiateur de la réouverture des pourparlers de Bruno Fernandes

Manchester United ne semble jamais être en mesure de faire des transferts facilement et la fenêtre actuelle a été l’une des plus frustrantes de tous les temps.

La saga du transfert proposé par le milieu de terrain portugais Bruno Fernandes du Sporting Lisbon a été l’une des plus atroces à suivre et avec seulement six jours restants dans la fenêtre de transfert, il semble prêt à garder les fans de United en haleine jusqu’à la dernière minute.

L’accord semblait être mort dans l’eau, les deux clubs ne voulant pas abandonner leur position de négociation au milieu des accusations selon lesquelles United avait réduit son offre de 15 millions d’euros (12 millions de livres sterling) après avoir pris connaissance des problèmes financiers du Sporting.

Mais juste au moment où vous pensiez que la douleur était enfin terminée, l’histoire a pris une autre tournure.

Le point de vente portugais Record affirme que les Red Devils ont rouvert ces dernières heures les pourparlers avec le Sporting Lisbon sur le transfert du talentueux milieu de terrain.

Selon le média, le super-agent Jorge Mendes est revenu dans la mêlée et agira à nouveau comme intermédiaire alors que les Red Devils tentent de conclure l’accord avant la fermeture de la fenêtre de janvier.

Malgré les rapports précédents selon lesquels Fernandes ne serait pas disponible pour le prochain match du Sporting contre Maritimo lundi, Record rapporte maintenant que l’entraîneur-chef du Sporting, Jorge Silas, ne sait pas s’il peut ou non compter sur la disponibilité de son capitaine et prépare deux plans de match, dont un qui inclut le 25 ans et celui qui ne le fait pas.

Alors que la pression monte sur le vice-président exécutif Ed Woodward avant le débrayage planifié d’Old Trafford lors du prochain match à domicile de United, sécuriser la signature de la star portugaise est certainement une question de vie ou de mort pour le vice-président exécutif très décrié.

Les fans de United espéreront que ces nouveaux développements ne représentent pas encore une autre fausse aube et que Fernandes s’envolera enfin à Carrington pour un examen médical dans les prochains jours.