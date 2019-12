Le supremo de Leipzig révèle qu'il y a plus d'intérêt pour la cible de Man Utd que Haaland

Date de publication: lundi 23 décembre 2019 11:11

Oliver Mintzlaff, supremo du Red Bull Leipzig, a déclaré qu'Erling Haaland leur avait dit qu'il changera de club d'ici l'été et a révélé qu'il y avait plus d'intérêt pour le joueur que ce qui avait été documenté.

Un record de 28 buts et sept passes décisives en 22 matches avec Red Bull Salzburg cette saison, a vu la star norvégienne de 19 ans liée à de nombreux gros canons européens.

Manchester United, Leipzig et Borussia Dortmund ont tous eu des entretiens avec l'attaquant avec les relations de Leipzig avec le club de Haaland, le Red Bull Salzburg, selon la rumeur, aurait placé le club allemand en pole position pour le joueur.

Cependant, cela a été rejeté par le directeur général du club de Bundesliga, Mintzlaff, qui a également révélé que ce sont plus que les clubs documentés qui poursuivent le joueur.

«C’est encore le même cliché: on peut tout acheter, on peut tout obtenir et on peut tout faire. Malheureusement, nous ne pouvons pas, sinon Haaland serait déjà avec nous », a-t-il déclaré à Sport1.

«Oui, nous l'avons rencontré. Nous nous intéressons au joueur – grand intérêt. Il l'a écouté, logiquement, et est très ouvert à un mouvement. Il aimerait changer de (clubs) au plus tard en été.

"Ce n'est pas facile. Il y a Manchester United, la Juventus, le Borussia Dortmund. Il y a aussi quelques autres clubs. »

Le patron de United, Ole Gunnar Solskjaer, a confirmé son intérêt pour le joueur, qui semble destiné à quitter l'Autriche, au moins d'ici l'été prochain.

Mintzlaff n'a pas révélé le prix demandé de Haaland, mais a déclaré que Leipzig peut réussir à payer les frais nécessaires pour le signer, bien que les extras invisibles puissent le pousser hors de leur portée.

«… Bien sûr, notre club a également certains garde-corps et limites. Et j’ai nommé les clubs qui concourent, et il peut y avoir des régions salariales dans lesquelles nous ne voulons pas entrer. (Les frais de transfert) sont toujours gérables, mais le forfait ne comprend pas seulement les frais de transfert », a-t-il ajouté.

La semaine dernière, The Sun a affirmé United faisait face à des frais d'agent de 12 millions de livres sterling pour achever la signature de Haaland.

Haaland aurait une clause de sortie de 20 millions d'euros (17 millions de livres sterling) dans son contrat, mais le prix de l'attaquant prolifique est beaucoup plus élevé que celui de son agent Mino Raiola à la recherche d'une vente aux enchères de janvier.

Raiola, qui représente également Paul Pogba et Romelu Lukaku, n'est pas l'une des personnes préférées de United et ajoute au mélange qu'il exige des frais d'agent énormes pour amener le Norvégien à Old Trafford, puis l'accord semble de plus en plus complexe.

Le Sun "comprend qu'un chiffre de 12 millions de livres sterling a été cité par Raiola" dans un accord qui verrait Haaland prêté à Salzbourg pour le reste de la saison.

Lorsqu'on lui a demandé s'il espérait ajouter de nouvelles signatures le mois prochain, le Solskajer a déclaré vendredi: «Oui, en tant que manager, vous espérez toujours que vous pouvez faire quelque chose, mais là encore, ce n'est pas quelque chose qui est cloué.

«Ce doit être le bon joueur. Le bon âge, ça va rentrer dans cette équipe et pour la bonne valeur. Nous sommes toujours à la recherche et la fenêtre de transfert est ouverte mais cela pourrait ne pas arriver. "