Le syndicat ajoute Javier Cabrera en renfort

Le stand de la Super League continue d’être utilisé par les différents clubs non seulement pour le réglage physique de leurs joueurs, mais pour incorporer des renforts pour les dernières dates restantes du tournoi.

Dans ce contexte, l’arrivée du premier footballeur de l’Union qui arrive sur ce marché des laissez-passer a été officialisée. C’est Javier Cabrera, l’extrême droite uruguayen qui a su porter le maillot Argentinos Juniors.

Le joueur arrive de la ville de Melbourne en Australie en prêt et rejoindra la pré-saison des Tatengue à Mar del Plata dans les prochains jours. Madelón lui-même a confirmé l’arrivée du joueur dans l’équipe: “Nous avons déjà tout arrangé avec Javier Cabrera comme premier renfort, il a toujours joué comme un extrême dans Argentinos Juniors, il a une caractéristique rapide, est léger et joue dehors, il est actuellement en Australie et devra s’adapter au système de l’Union.”