Le TAA de Liverpool révèle s’il se considère comme un homme d’un club

Date de publication: Lundi 23 mars 2020 10:41

Trent Alexander-Arnold dit que quitter Liverpool n’est «pas quelque chose» auquel il ait jamais pensé.

Liverpool ont disputé la Premier League cette saison et détiennent actuellement une avance de 25 points pour les phases finales de la campagne, Alexander-Arnold contribuant deux buts et 12 passes décisives à la cause.

L’international anglais a été salué comme l’un des meilleurs au monde à l’arrière droit récemment et Liverpool sera désespéré de s’accrocher à lui pendant de nombreuses années à venir.

Et lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait imiter Steven Gerrard et rester dans un club pendant la majeure partie de sa carrière, Alexander-Arnold a dit à GQ: «Ouais, je peux imaginer ça.

“[Leaving]Ce n’est pas quelque chose à quoi j’ai vraiment pensé.

«J’ai toujours aimé Liverpool. Je les ai toujours soutenus. J’ai toujours joué pour eux. Donc, je n’ai jamais eu cette raison d’y penser.

“Ouais, encore maintenant, je ne resterais pas là dans ma chambre et rêverais de jouer ailleurs.

“En ce moment, je suis un joueur de Liverpool. J’adore le club plus que tout. J’adore tout ça. J’adore les fans, les gens. J’adore la ville.

“Alors, non, pourquoi devrais-je y penser?”