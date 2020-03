Le tableau est encourageant pour Chivas de rester enraciné

Après un début gris où les fans demandaient le chef de Luis Fernando Tena pour ne pas avoir gagné à nouveau depuis le jour 1 du tournoi Clausura 2020, Chivas a finalement laissé derrière l’irrégularité et ajoute maintenant trois victoires consécutives, la dernière de la Tapatío classique, ce qui a donné au groupe et au stratège un élan mental en se plaçant à la cinquième place du classement général à côté des autres «grands» de la MX League comme América, Cruz Azul et Pumas.

Les choses semblent avoir été en faveur de Guadalajara car sur le papier, son affrontement contre les Xolos n’a pas été facile, d’autant plus qu’il était Stade chaud, un endroit qui a toujours été compliqué pour eux et maintenant ils ont pu gagner au minimum, la même chose s’est produite avec Leon, qui est l’une des équipes qui joue le mieux au football, mais ils ont été vaincus dans le Stade d’Akron malgré les absences d’hommes comme Uriel Antuna et Cristian Calderón, sanctionné en interne.

Au moins le mois prochain, le troupeau pourrait continuer à être retranché en ayant des rivaux qui ne semblent pas si compliqués à commencer par Rayados, qui doit entrer à La Fortaleza sans avoir connu la victoire après neuf dates même s’il est l’actuel champion , mais ce n’est pas pour cela qu’il faut faire confiance aux rojiblancos, bien que ce soit le bon moment pour profiter du mauvais rythme des Régiomontans qui sont loin d’être éliminés en étant derniers avec quatre unités.

Dans le même cas, c’est Monarcas, qu’ils recevront le 4 avril, car leur passage a été irrégulier malgré le fait qu’ils aient atteint les demi-finales lors de l’Ouverture 2019, mais les Tapatios ne devraient pas non plus baisser les bras puisque les Purépecha ont également Ils ont été indigestes à plusieurs reprises et à tout moment ils peuvent se réveiller, notamment pour la qualité de leur main-d’œuvre, en se rappelant qu’ils étaient chargés de prendre l’UNAM invaincu à University City.

Ses deux prochaines visites sont à Querétaro et Necaxa, qui bien que ce ne soit pas une catastrophe, elles ne sont pas écrasantes et il y a la possibilité d’obtenir des résultats positifs, peut-être pas des victoires, mais un match nul et ne pas lâcher de points précieux parce que le finale sera la plus compliquée lorsque vous vivrez le Classique nationale contre l’Amérique, ce qui a coûté très cher au Champion, car ils n’ont pas pu gagner depuis un moment et Flaco ne lui apportera pas de bons souvenirs car son accueil était contre les azulcrèmes avec une dure défaite depuis Thomas Boy n’a pas atteint cet engagement, mais, si ceux de Coapa restent épuisés de leurs effectifs, comme jusqu’à présent, la paternité actuelle pourrait prendre fin.

L’avant-dernier affrontement est contre Santos Laguna, qui commence à retrouver sa mémoire, surtout après avoir été le super leader de l’Apertura 2019, mais à cette occasion Chivas aura le refuge de son peuple, puis se rendra au Stade olympique universitaire, un affrontement qui va sûrement décider de beaucoup de choses sur la table et au début il est très difficile de frapper les félins qui ont armé un groupe fort; Enfin, Guadalajara ferme à domicile contre Puebla, où les statistiques placeraient sûrement le local comme favori, qui pourrait être un réservoir d’oxygène si les choses se compliquaient à la fin pour entrer dans la Liguilla.

Cependant, il convient de noter qu’il y aurait un petit problème dans les deux prochains duels du championnat contre La Pandilla et Gallos Blancos, car encore une fois, le Flock est la base de la Équipe nationale mexicaine des moins de 23 ans qui jouera la CONCACAF pré-olympique et peut-être qu’ils n’auraient pas de pièces importantes comme El Brujo Antuna, Fernando Beltrán, José Juan Macías, Gilberto Sepulveda et Alexis Vega, tous des titres incontestés, en plus des relais Ricardo Angulo, Ronaldo Cisneros et El Chicote Calderón, ce qui compliquerait la bonne séquence de l’équipe rojiblanco, en grande partie Antonio Briseño, Miguel Ponce, Jesus Sanchez, Hiram wed, Dieter Villalpando, Javier Lopez, Isaác Brizuela, Jesus Molina, José Juan Vázquez et Oribe Peralta, plus le soutien que certains canteranos peuvent apporter Sebastian Martinez.

