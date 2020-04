Le Tadjikistan ferme sa ligue par crainte d’un coronavirus

La Fédération de football du Tadjikistan (FFT) a temporairement annulé tous les matchs programmés jusqu’au 10 mai prochain afin d’empêcher le nouveau coronavirus d’atteindre le pays, dont les autorités affirment n’avoir détecté aucun cas de cette maladie virale.

26/04/2020 à 17:23

CEST

EFE

“La Fédération soutient pleinement la décision de l’état-major républicain de prévenir le COVID-19 dans le pays, concernant l’arrêt temporaire de toutes les activités sociales et sportives afin de protéger la santé et la sécurité de la population”, indique un déclaration publiée par l’entité.

La FFT a indiqué que les derniers matchs correspondant au quatrième jour Ils se joueront ce dimanche, mais ceux du cinquième seront reportés.

Le fait que le Tadjikistan ait gardé sa ligue de football pendant tout ce temps a mis ce pays sur la carte, car il a attiré l’attention des amateurs de ce sport du reste du monde.

Avec le Turkménistan, la Biélorussie, le Nicaragua et Taïwan, Le Tadjikistan est l’un des cinq pays au monde à avoir maintenu sa ligue de football malgré la pandémie.

Les autorités tadjikes ont pris la décision de témoigner du 27 avril au 10 maiou deux semaines de vacances dans les écoles, afin de “protéger la santé de la société et la sécurité de la population, en particulier des enfants et des adolescents”, a rapporté le service de presse du ministère de l’Education et des Sciences, cité par le Agence russe Interfax.

En outre, la nation d’Asie centrale a interdit l’exportation de céréales et de céréales du pays en raison de la situation économique internationale difficile créée par la pandémie du nouveau coronavirus.

Alors que les autorités insistent pour nier que la pandémie a atteint le pays, les médias locaux et les militants sociaux expriment leur inquiétude face à l’augmentation des cas mortels de patients atteints de pneumonie enregistrés ces derniers jours.

Le ministère de la Santé du Tadjikistan assure qu’ils sont des malades chroniques dont l’état s’est aggravé en raison d’une pneumonie non COVID-19.