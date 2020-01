Le talent des Rangers admet qu’il veut être comme le joueur de Liverpool que Gerrard a qualifié de “classe mondiale” – HITC

Le talent des Rangers Nathan Patterson semble avoir un bel avenir chez Ibrox.

Le défenseur des Rangers Nathan Patterson a déclaré au Scottish Sun qu’il voulait maintenant être comme l’arrière latéral de Liverpool Trent Alexander-Arnold.

Le Gers a affronté Stranraer en Coupe d’Ecosse vendredi soir, remportant une victoire 2-0 alors que Steven Gerrard voyait son équipe se préparer à la victoire.

Gerrard a pris la décision audacieuse de commencer Nathan Patterson à l’arrière droit, offrant au jeune un premier départ avec James Tavernier suite à une blessure.

Patterson a impressionné dans ce match, et avec Tavernier toujours absent, il pourrait recommencer à Ibrox mercredi soir lorsque les Rangers recevront St Mirren.

Maintenant, Patterson a parlé de son point de vue sur le football, admettant qu’il voulait initialement être comme Dani Alves, mais c’est maintenant l’as de Liverpool Trent Alexander-Arnold qu’il admire.

Patterson a noté qu’Alexander-Arnold a gravi les échelons à Liverpool, tout comme il est aux Rangers, et compte tenu de la façon dont il veut aller de l’avant et attaquer aussi, il est facile de voir pourquoi il s’inspire de lui.

«Je regardais Dani Alves, mais maintenant je regarde Trent Alexander-Arnold davantage», a déclaré Patterson. «Il est passé par l’académie de Liverpool et joue dans un style que j’aime jouer. Je le regarde. Il aime attaquer, mais il peut aussi se défendre. J’aime regarder les autres joueurs pour voir ce que je peux ramasser et mettre dans mon jeu, et voir si je peux m’améliorer. »

«Maintenant, je regarde beaucoup Alexander-Arnold parce que c’est un grand joueur. Il est également dans un immense club. Ce qu’il a fait montre que si vous êtes assez bon et si vous le souhaitez, vous pouvez aller aussi loin que possible », a-t-il ajouté.

Gerrard adorerait sans aucun doute voir Patterson devenir comme Alexander-Arnold, d’autant plus qu’il a déclaré au Liverpool Echo plus tôt cette saison qu’il pensait que le Liverpool droit était déjà de «classe mondiale».

C’est un long chemin pour Patterson pour se rapprocher de ce niveau, mais il y a certains parallèles qui donneront aux talents des Rangers l’espoir d’un avenir tout aussi brillant.

