Le talent offensif du Real Madrid doit améliorer ses performances

Depuis le début de la saison 2019/20, le Real Madrid a du mal à trouver un buteur fiable au sein de son équipe malgré la profondeur de ses joueurs offensifs.

Le club a disputé 20 matchs où le match s’est terminé par un match nul ou a été décidé par un seul but et les lignes de score serrées ne sont pas suffisantes pour gagner des titres cette année.

Sur les clubs, 46 buts, 32 sont venus du jeu ouvert, six des coups de pied arrêtés et cinq de la tache. L’équipe affiche une différence de buts de +29 dans toutes les compétitions grâce aux bonnes performances de Thibaut Courtois.

À l’heure actuelle, Karim Benzema est actuellement à la tête du club avec 18 buts marqués, mais n’a pas trouvé le fond du filet depuis la victoire 1-0 du club contre l’Atletico le 1er février (il y a un mois jour pour jour).

Sergio Ramos (7), Rodrygo (7), Toni Kroos (5) et Luka Modric (5) viennent après le Français et constituent actuellement les cinq meilleurs contributeurs du club. Quelle liste, non? Deux attaquants, un défenseur et deux milieux de terrain. Qui aurait pensé que ce seraient les joueurs qui marqueraient pour Madrid alors qu’ils ont une telle pléthore de talents.

Lorsque vous continuez à regarder la liste, Casemiro vient ensuite avec quatre, toujours devant Raphael Varane, Vinicius Junior, Isco, Lucas Vazquez et Gareth Bale qui détiennent tous trois à leur nom.

La décision de Zinedine Zidane d’essayer de jouer des matchs avec différentes formations peut être une critique pour le manque de buts. Dans le passé, l’entraîneur-chef français a généralement choisi de jouer avec un 4-3-3, mais en raison d’une équipe tournante et de blessures qui ont laissé les joueurs absents pendant des semaines, le personnel a dû examiner différentes options.

Cependant, les changements peuvent parfois limiter la façon dont l’équipe se déplace sur le terrain. Selon WhoScored.com, la plupart du temps, l’équipe garde le ballon au milieu (43%) et quand on regarde un match, il n’est pas rare de voir seulement un ou deux joueurs en haut. Cela limite évidemment les capacités offensives de l’équipe.

En regardant la deuxième moitié de la saison, cette semaine prochaine est une victoire pour le Real Madrid et le club doit demander plus de joueurs dans la moitié inférieure de la liste.

Ils occupent actuellement le deuxième rang de la Liga, à deux points de Barcelone. L’El Clasico d’aujourd’hui à l’Estadio Santiago Bernabeu sera donc plus important que d’habitude. Prochains matchs contre le Real Betis et Eibar, puis match retour crucial contre Manchester City en UEFA Champions League.

Vinicius, Vazquez, Bale et même Isco ont tous suffisamment de talent pour aider l’équipe en attaque et doivent commencer à ranger leurs chances. Mariano Diaz, qui est actuellement à zéro but, et Luka Jovic (2) sur la feuille de match à l’avenir seraient également formidables.