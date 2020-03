Le talent qui ne s’est jamais vraiment épanoui

MUNICH, ALLEMAGNE – 11 DÉCEMBRE: Benjamin Pavard (L) et Ivan Perisic (R) du FC Bayern Muenchen lutte pour le ballon avec Victor Wanyama de Tottenham Hotspur au cours de l’UEFA Champions League groupe B match entre le Bayern Muenchen et Tottenham Hotspur à l’Allianz Arena sur 11 décembre 2019 à Munich, Allemagne. (Photo par A. Beier / . pour le FC Bayern)

Victor Wanyama a quitté Tottenham Hotspur pour se joindre à l’équipe de la Major League Soccer de l’Impact de Montréal. Le milieu de terrain kenyan a été un énorme succès pour le Celtic avant de rejoindre Southampton en 2013. Wanyama a rejoint Tottenham en 2016 et commence maintenant un nouveau voyage aux États-Unis.

Victor Wanyama: l’énigme

Victor Wanyama a rejoint les Spurs en 2016 et faisait partie intégrante de l’équipe de cette saison. Le milieu de terrain a joué 47 fois dans toutes les compétitions du club. Il a marqué quatre buts cette saison en aidant Tottenham à terminer deuxième de la Premier League. Son jeu de boîte à boîte, son plaquage dur et son habileté en ont fait un joueur populaire. Mais, ce talent n’a jamais été pleinement réalisé.

Incroyablement, au cours des trois années suivantes, Wanyama n’a joué que 50 fois pour le club. Un peu plus que ce qu’il avait joué lors de cette première saison. Un superbe but à Anfield lors d’un match nul 2-2 en octobre 2019 a suggéré qu’il revenait en forme, mais des blessures et un manque de forme physique ont vu sa carrière des Spurs s’éteindre.

Blessures

Victor Wanyama a raté 57 matchs entre 2017 et 2019. Deux blessures au genou et une blessure au cartilage ont signifié qu’il a passé plus de temps dans le centre de remise en forme de Tottenham qu’il ne l’a fait pendant quelques minutes sur le terrain.

Wanyama avait forgé un partenariat de milieu de terrain agressif mais habile avec Moussa Dembele et lorsque les Spurs ont vendu ce dernier en janvier 2019, il a été perçu comme brisant l’un des principaux atouts des Spurs sous la direction de Mauricio Pochettino. Puis les blessures sont revenues et la vente de Dembele semblait avoir été hâtive, provoquant beaucoup de colère parmi les fans des Spurs.

Tottenham Hotspur a publié une brève déclaration souhaitant à Wanyama “tout le meilleur pour son avenir”.

Transfert quitte les éperons sans un autre joueur

Alors que les blessures ont coûté du temps à Victor Wanyama, le Kenyan a été complètement gelé par Jose Mourinho. Pourtant, Wanyama aurait sûrement pu avoir une dernière chance de faire ses preuves. Avec la signature du record Tanguy N’Dombele ironiquement inapte pour la plupart depuis son passage aux Spurs, la vente laisse Tottenham un autre joueur dans la lumière de l’équipe.

Les quatre premiers semblant de moins en moins probables, vendre des joueurs lorsqu’ils ne peuvent pas les remplacer semble une décision étrange pour le club. Le désir des joueurs de partir est parfaitement compréhensible.

Victor Wanyama restera dans les mémoires comme un joueur qui a tant donné au cours de cette première saison, mais qui ne s’est jamais complètement mis en forme ou qui n’a jamais eu la chance de prouver sa forme physique. Son avenir réside désormais en Amérique tandis que Tottenham tente de sauver une saison vers la médiocrité.

