Le temps de crise pour Aston Villa alors qu’ils se préparent pour une période de relégation de trois mois

Londres, ANGLETERRE – 01 mars: Aston Villa manager Dean Smith lors de la finale de la Coupe Carabao entre Aston Villa et Manchester City au stade de Wembley le 1er mars 2020 à Londres, en Angleterre. (Photo de Marc Atkins / .)

Les résultats de la Premier League du week-end constituent une lecture sombre pour les fans d’Aston Villa. Le point durement gagné de Bournemouth contre Chelsea, le triomphe 3-1 de West Ham United sur Southampton et l’étonnante domination 3-0 de Liverpool sur Watford les rendent bloqués au 19e rang avec seulement 11 matchs à jouer. Une visite à Wembley lors de la finale de la Coupe Carabao a été une distraction bienvenue du stress imminent d’une bataille de relégation imminente. Cependant, la sécurité de la Premier League est la priorité absolue si Villa veut éviter un autre long passage dans le deuxième niveau de l’Angleterre.

Aston Villa se prépare pour une relégation de trois mois

Retour sur la saison

Avec une dépense d’été de 146 millions de livres sterling, peu de gens s’attendaient à ce que la Villa languit près du pied de la table en mars. Des arrivées de premier plan, dont Wesley, Tyrone Mings et Douglas Luiz, se sont jointes à des gens comme John McGinn et Jack Grealish, qui devaient frapper le sol en courant sur la plus grande scène d’Angleterre. Alors que les performances de Mings et Grealish ont mérité des éloges, ceux qui occupaient d’autres postes ont été largement décevants.

En conséquence, Villa se présente comme un onze de départ déséquilibré qui, peut-être le plus inquiétant, a manqué de qualité et de conviction au sommet du terrain. Wesley avait l’air largement léthargique, maladroit et non raffiné malgré sa présence physique évidente avant sa blessure. Les Wingers Anwar El Ghazi et Trezeguet ont montré des flashs de qualité sans afficher les chiffres requis. Le football ne se joue pas sur le papier, mais lorsque chaque point est inestimable, les trois premiers doivent livrer. Les buts gagnent des points et les points gagnent les batailles de relégation.

Bien sûr, les blessures à long terme de Tom Heaton et John McGinn ont frappé Villa là où ça fait mal. Le premier a été remplacé par le vieillissant et incohérent Pepe Reina dont la classe de désastre contre Southampton a débarrassé les fans de confiance en leur nouveau numéro un. McGinn était impressionnant dans les premières semaines de la saison et a apporté un certain je ne sais quoi au milieu de terrain de Villa que personne d’autre ne pouvait. Renforcement Danny Drinkwater a bien regardé le rythme depuis son arrivée en prêt. En fin de compte, Villa s’est appuyée sans succès sur des figures périphériques pour influencer les jeux ces dernières semaines.

L’homme star pour Aston Villa

Un résultat extrêmement évident à tirer de la saison jusqu’à présent a été les performances de Jack Grealish. Au milieu de terrain ou sur l’aile, Grealish s’est vu attribuer un rôle messi-esque à Villa Park, en montant le plus souvent possible pour progresser sur le terrain et faire bouger les choses. Son retour de 13 buts n’a rien à se moquer non plus. Il semble certain que Grealish aura survécu ou non cet été.

Les murmures d’un chiffre d’environ 50 à 70 millions de livres ne feront pas grand-chose pour consoler les fans de la perte de leur star. S’ils baissent, cependant, ne soyez pas surpris s’ils reçoivent un chiffre bien inférieur à cette évaluation. Cela ne fera qu’aggraver la misère financière qui accompagne la relégation. En tant que club qui a émergé de difficultés financières après l’échec de leur gros investissement pour sortir du championnat pendant plusieurs années, un accord à prix réduit pour Grealish serait un autre coup de pied ferme dans les dents.

Le reste du terrain

Sans aucun doute, Aston Villa est contre lui avec 11 matchs à jouer. Les rivaux de la relégation, West Ham, devraient avoir la qualité de les voir survivre, Watford s’est amélioré depuis l’arrivée de Nigel Pearson et Bournemouth l’a géré au cours des années précédentes avec des équipes de bien moindre qualité que celles dont ils disposent actuellement. Ailleurs, Norwich City est à la hauteur, tandis que Brighton & Hove Albion n’ont pas trouvé leur groove avec un niveau de cohérence. Le titre est déjà cousu mais les choses au bas du tableau sont prêtes pour une finition à succès.

Fin du sprint

L’argenterie de la Coupe Carabao aurait pu être le coup de pouce moral dont l’équipe avait besoin pour les dernières semaines de la saison. Malgré leur défaite acharnée 2-1, le meneur Mbwana Samatta s’est inscrit un but et Villa a failli faire une prolongation sans l’héroïque de Claudio Bravo. La perte a certainement été douloureuse, mais le regroupement d’après-match a montré que les joueurs et le personnel sont prêts pour la guerre.

Pour le dire franchement, la dernière série d’installations de Villa n’est pas favorable. Cependant, l’espoir réside dans le fait que les courses de leurs rivaux ne sont pas beaucoup plus faciles. Contre des goûts de Liverpool, Chelsea et Leicester City, certains joueurs seront tenus de prendre les devants comme ils ne l’ont pas fait jusqu’à présent cette campagne. Choisir de laisser Dean Smith voir la saison représente une stratégie audacieuse avec autant d’enjeux. Par tous les comptes, Aston Villa a joué un football attrayant cette saison sous la tutelle de Smith. Reste à savoir s’il peut appuyer sur les boutons de droite pour convertir cela en points en un rien de temps. Avec dix matchs restants, il y aura certainement des feux d’artifice. Un match de dernière journée à West Ham pourrait bien être le théâtre de la meilleure heure de Villa.

Photo principale

Intégrer à partir de .