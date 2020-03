Le test du coronavirus Daniele Rugani est positif

Le défenseur de la Juventus Daniele Rugani (24) regarde pendant le match de football de Serie A n ° 24 JUVENTUS – BRESCIA le 16 février 2020 au stade Allianz de Turin, Piémont, Italie. (Photo de Matteo Bottanelli / NurPhoto via .)

Selon Fabrizio Romano, Daniele Rugani de la Juventus a été testée positive pour le coronavirus. Il est le premier joueur du club à être confirmé positif pour Covid-19.

Le défenseur central italien de 25 ans ne présente encore aucun symptôme de la maladie. Le Sun rapporte que l’équipe de Serie C Pianese, qui a joué contre les moins de 23 ans à la Juventus, a été infectée par le pathogène; le manager et trois joueurs sont actuellement positifs pour le coronavirus, avec toute l’équipe actuellement isolée. Cependant, The Sun souligne également que la Juventus est située dans la zone nord de l’Italie la plus infectée.

Mais la Juventus a agi rapidement après cette nouvelle, plaçant ses moins de 23 ans en isolement et annulant l’entraînement. Néanmoins, Rugani a un coronavirus et le club agit en conséquence et isolera ceux qui sont en contact étroit avec le joueur.

La Serie A a été suspendue temporairement, mais pourrait ne pas aboutir. Il est dans le meilleur intérêt de la santé et de la sécurité publiques que la ligue ne termine pas. Après tout, dans de grandes foules, il est si facile pour le virus de se propager. En outre, avec les résultats désormais trop évidents des matchs plus petits, comme les moins de 23 ans contre une équipe de Serie C, montre que la maladie se propagera indépendamment des matches à huis clos. Ainsi, la ligue reste suspendue.

Au milieu de ce qui est maintenant une pandémie, la figure d’un joueur de football contractant Covid-19 est pâle par rapport aux 12 000 cas confirmés et 827 décès en Italie. L’Italie a désormais fermé tous les magasins, à l’exception des magasins d’alimentation et des pharmacies, car de nouvelles restrictions et précautions sont prises pour lutter contre la contagion. Pour l’instant, le virus marginalise le football, ses joueurs doivent faire attention comme tout autre citoyen à faire de leur mieux pour s’isoler, pratiquer une bonne hygiène et rester calme lors de cette épidémie.

