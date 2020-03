Le test positif de Mikel Arteta sur le coronavirus invite à une réunion d’urgence de Premier League

ST ALBANS, ANGLETERRE – 10 mars: l’entraîneur-chef d’Arsenal Mikel Arteta lors d’une session de formation à London Colney le 10 mars 2020 à St Albans, en Angleterre. (Photo de Stuart MacFarlane / Arsenal FC via .)

La Premier League a prévu une réunion d’urgence pour demain après que l’entraîneur-chef d’Arsenal, Mikel Arteta, ait été testé positif au Coronavirus. L’élite britannique est l’une des dernières ligues majeures en Europe à ne pas annoncer de plans pour lutter contre la propagation de la pandémie, mais il semble que les efforts pour ce faire seront désormais accélérés compte tenu des nouvelles d’Arsenal.

La Premier League prévoit une réunion d’urgence après que Mikel Arteta ait été testé positif pour le coronavirus

London Colney fermé

Le centre de formation d’Arsenal à London Colney a été fermé en raison des nouvelles concernant l’entraîneur-chef Mikel Arteta. Le personnel du club qui a récemment eu des contacts avec l’Espagnol s’auto-isolera désormais conformément aux directives actuelles définies par le gouvernement.

Ceux qui n’ont pas eu de contact étroit avec Arteta devraient rentrer au club dans les prochains jours. De plus, les centres de formation de London Colney et Hale End subiront un nettoyage en profondeur. Les autres sites du club fonctionnent normalement.

On ne sait pas encore si la fermeture de Colney affectera Watford, qui s’entraîne également dans une autre partie du site de St Albans.

Dans un communiqué publié sur le site Web du club, le directeur général d’Arsenal, Vinai Venkatesham, a déclaré: «La santé de notre peuple et du grand public est notre priorité et c’est là que nous nous concentrons. Nos pensées vont à Mikel qui est déçu mais de bonne humeur. Nous sommes en dialogue actif avec toutes les personnes concernées pour gérer cette situation de manière appropriée, et nous sommes impatients de reprendre l’entraînement et de jouer dès que l’avis médical le permettra. »

Le chef du football, Raul Sanllehi, a ajouté: «Mikel et l’équipe complète de la première équipe, les joueurs et le personnel seront entièrement soutenus, et nous avons hâte de reprendre l’entraînement et de jouer dès que l’avis médical le permettra. Il est évident que la récupération complète de Mikel est désormais la priorité pour nous tous. »

Test invite la réunion d’urgence

Des ligues à travers l’Europe, y compris la Serie A, la Liga et l’Eredivisie, ont été suspendues, tandis que les dernières nouvelles sur la Premier League et l’EFL ont pris beaucoup plus de temps pour être conclues.

L’EFL a déclaré que les matchs se dérouleraient normalement ce week-end, mais à la lumière des nouvelles concernant Mikel Arteta, la Premier League a présidé une réunion d’urgence pour décider du sort des futurs matchs.

En termes d’avenir immédiat, le match d’Arsenal contre Brighton & Hove Albion a été confirmé comme reporté dans un communiqué des Seagulls.

Photo principale

Intégrer à partir de .